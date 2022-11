Kok & Runderkamp winnen derde editie T.S.M. Cementdekvloeren Klaverjascompetitie

50 koppels kwamen opdagen om tijdens deze speciale derde editie om mooie prijzen te strijden. Deze editie had een Sinterklaas karakter. Alle deelnemers en vrijwilligers van deze competitie werden namens het bestuur in het zonnetje gezet. Iedere aanwezige kreeg een mooi bierpakketje van 24Liquor, en daar waren ze allemaal maar wat blij mee!

Er waren vijftien prijzen in de tombola te verdelen. Dit keer was het Jo-Ann die met twee prijzen, een vleesmand en een staatslot, naar huis ging. De eerste kippenmand was voor De Wit en de tweede voor Johan Guijt. Met zes marsen was het duidelijk dat het koppel Smit & Buijs deze prijs binnensleepte.

De tweede prijs met vier marsen was voor Kemper & Keizer. Het koppel Kok & Runderkamp won met hun eerste plaats ook een kippenmand en het koppel Smit & Buijs een vleesmand.