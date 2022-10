We Sluiten de Linies in Edam en Spijkerboor

Kom vrijdagavond 14 oktober genieten van licht en verhalen

Tijdens de lichtroute We Sluiten de Linies op vrijdagavond 14 oktober (19.00-22.00 uur) staan de Zeesluis Edam en Fort Spijkerboor in de schijnwerpers. Ze zijn het toneel van mooie verhalen, optredens en spectaculaire lichtprojecties. Loop rond en laat je verrassen. De toegang is gratis. We Sluiten de Linies draait om de bouwwerken van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Welke betekenis hadden deze waterwerken in de Hollandse Waterlinies? Hoe werkten ze en wat was hun taak? Naast het militaire verhaal gaat het ook over de huidige en toekomstige rol van de linies in het waterbeheer. Enthousiaste vertellers brengen de verhalen tot leven en er zijn optredens.

Zeesluis Edam

De lichtroute rond de Zeesluis bij Edam laat je kennismaken met het verleden, heden en de toekomst van de Hollandse Waterlinies. Hoe werkten de waterlinies en wat zie je daar vandaag de dag nog van terug? Een verhalenverteller en waterexperts laten je kennismaken met dit unieke stukje geschiedenis dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Een gids vertelt over het inundatieveld en de peilschaalpaal. En laat je bij de Zeesluis meevoeren met prachtige muziek.

Fort Spijkerboor in de Beemster

Bij het fort kom je meer te weten over de werking van het verdedigingssysteem van de Hollandse Waterlinies, het waterbeheer vandaag de dag of de bijzondere planten en dieren die rond het fort leven. Waterexpert Jan Adriaansz. Leeghwater (1575-1650) zelf komt tot leven en zal smakelijk vertellen over zijn doorbraak als specialist. En ook over de moeite en kosten van het droogmaken van de Beemster als waterwerk: werk dat de geschiedenis van Nederland voor altijd veranderde. Naast alle prachtige verhalen kun je het museum in het fort bezoeken, of je verwonderen over de geprojecteerde animatie van kunstenaar Chok Wah Man op de gevel van het fort.

UNESCO Werelderfgoed

We Sluiten de Linies is een unieke manier om kennis te maken met de Stelling van Amsterdam -al ruim 25 jaar UNESCO Werelderfgoed- en de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in 2021 door UNESCO aan de werelderfgoedlijst is toegevoegd. Gezamenlijk staan zij bekend als de Hollandse Waterlinies. Decennialang beschermen deze linies het westen van Nederland tegen vijandelijke troepen. In tijden van oorlog kon men grote stukken land onder water zetten waarmee twee vliegen in één klap werden geslagen: het land was onbegaanbaar voor soldaten, paarden en voertuigen en te ondiep voor boten om doorheen te varen.

We Sluiten de Linies is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vier andere waterschappen en de Hollandse Waterlinies. Het hele evenement vindt plaats op 14, 15, 21 en 22 oktober van 19.00 tot 22.00 uur. Kijk voor het volledige programma op www.wesluitendelinies.nl. De toegang is gratis.