Koninklijke onderscheiding voor Jan Willem van der Lee

Burgemeester Lieke Sievers had de eer om een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken aan dhr. J.W.M. (Jan Willem) van der Lee. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt bij zijn afscheid als lid van de gemeenteraad. Dit gebeurde tijdens de Raadsvergadering donderdag in het gemeentelijk vergadercentrum, aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam.

Jan Willem Van der Lee ontving de onderscheiding omdat hij ruim drie raadsperiodes gemeenteraadslid is geweest. In 2006 is hij in de voormalige gemeente Zeevang raadslid geworden namens het CDA en is dat gebleven tot de fusie met Edam-Volendam. Daarna werd hij ook raadslid in de nieuwe gemeente Edam-Volendam. Vanwege persoonlijke omstandigheden nam hij donderdag afscheid van de gemeenteraad.

Foto: Jacob Lalkens.