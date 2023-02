Algemeen

Koperen grafstenen verstopt op begraafplaats Edam Vorige week was de Algemene Begraafplaats Edam opnieuw het decor van een trieste ontwikkeling. Nabestaanden kwamen tijdens een bezoek aan het kerkhof tot de ontdekking dat de twee bronzen grafstenen van hun overleden zoontjes waren verdwenen. Na een zoektocht over het terrein troffen de geschrokken ouders de grafstenen in een zak in de bosjes. De nabestaanden van deze koperen zerken waren zo gelukkig dat ze hun gedenktekens op tijd terugvonden, anderen waren minder gelukkig. Waar afgelopen oktober de verrichtingen op het graf – glazen grafzerken werden kapotgeslagen - meer weghadden van vandalisme, lijkt koperdiefstal ten grondslag te liggen aan de nieuwe streek. Dat vermoeden wordt kracht bijgezet door vergelijkbare berichtgeving van de Kloosterdijk Begraafplaats uit Monnickendam rond dezelfde periode. |Doorsturen

