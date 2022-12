Koppel Kok & Runderkamp veruit het beste

In de vierde editie van het T.S.M. Cementdekvloeren Klaverjascompetitie seizoen 2022-2023 was het koppel Kok & Runderkamp weer het allerbeste. Met slechts één mars, maar wel een minste score van 1972 punten, bleven zij de concurrentie ver voor. Door de vele kerstborrels gingen we deze editie met 43 koppels in.

Op 14 januari wordt de marathon gehouden en dat belooft weer een spektakelstuk te worden. Alle huisartiesten zijn alweer benaderd en het is aan Leo de Haas om zijn titel te verdedigen. Er zijn al vele toezeggingen en we gaan er van uit dat er deze dag zo ‘n 45 koppels om de titel gaan strijden.

Het is de bedoeling dat iedereen om 08.00 uur aanwezig is zodat we om 08.30 kunnen beginnen. Het verslag en de uitslag van 16 december is terug te vinden op www.rkav-volendam.nl.