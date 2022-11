Koppel Sier & Helmig grote winnaars 2e editie T.S.M. Cementdekvloeren Klaverjascompetitie seizoen 2022-2023

Met vijf marsen en maar liefst 5737 punten waren Sier & Helmig vrijdag 28 oktober de allerbesten, al werden er meerdere zeer hoge scores bij elkaar gespeeld. Met maar liefst 52 koppels gingen we deze tweede editie in, dat geeft aan dat het weer aardig leeft. Met name de laatste ronde was doorslaggevend voor de eindstand. Opmerkelijk feit deze avond was dat koppel Sikkes & Leliveld twee keer tegen Gerrit & Bond hebben geloot EN dat zij twee keer hebben gewonnen. Al 23 jaar hebben ze nog nooit verloren volgens Werner Sikkes.

Door: Klaas Smit

Openingsspeech door Timo Kras

Zoals vorige keer al werd gemeld, is de klaverjascompetitie een serieus evenement geworden waarvan alle opbrengsten naar de RKAV gaan. Op dit moment is de klaverjasclub een behoorlijke sponsor geworden voor de RKAV en dat kon nooit tot stand komen zonder het hele team van vrijwilligers en alle sponsoren van de klaverjasclub. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de volgende editie, die plaatsvindt op vrijdag 18 november, een “Sinterklaaskarakter” mee te geven. Dat wil zeggen dat alle deelnemers en vrijwilligers van deze competitie in het zonnetje worden gezet, dus komt allen!

Ook deze keer gaat natuurlijk ook de aandacht uit naar alle sponsoren en met name hoofd sponsoren T.S.M. Cementdekvloeren, vis-sponsor Theo Lelieveld en hoofd-marathonsponsor Cor Kemper van VCV.

Tombola, Marsenprijzen en stand

Dit keer waren er vijftien prijzen in de tombola te verdelen en Cor trok de lootjes heel gevarieerd, maar ook hij kon niet voorkomen dat “Vervanger Cornelis” met twee bottertjes huiswaarts keerde. Sier & Helmig wonnen de kippenmand evenals natuurlijk de dagprijs en na loting met Puppe & Puppe 2 wonnen zij ook de eerste prijs voor het meeste aantal marsen. Het koppel Kok & Runderkamp ging van plaats drie naar plaats één in de totaalstand en zij wonnen tevens een vleesschaal.

Uitslag 2e editie eerste 5 koppels:

1. Sier & Helmig 5737-5

2. Kok & Runderkamp 5684-3

3. Puppe & Puppe 2 5660-5

4. Tol & Barre 5625-3

5. Smit & Buijs 5533-1

De totaalstand na 2 ronden:

1. Kok & Runderkamp 11141-3

2. Smit & Buijs 11038-1

3. Sier & Helmig 10902-9

4. Plat & Bruning 10576-3

5. Kemper & Kras 10466-4

Mededelingen

Het verslag en de uitslag van 28 oktober is terug te vinden op www.rkav-volendam.nl.