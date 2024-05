Korff Dakwerken: ,,Groene daken: een duurzame keuze voor bedrijven en particulieren!’’

Net zoals het investeren in zonnepanelen of laadpalen, kiezen steeds meer particulieren en bedrijven voor een sedumdak. Deze groene daken bieden talloze voordelen. Sedumdaken zijn duurzaam, onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend. Korff Dakwerken heeft ruime ervaring in het plaatsen van sedumdaken en men is zeer te spreken over dit type dakbedekking.

Een sedumdak, ook wel een groendak genoemd, is een dak dat is begroeid met vetplantjes. Deze plantjes kunnen goed tegen droogte en vochtige periodes. Het dak heeft hierdoor als het ware een extra jas aan, wat isolerend werkt in zowel de zomer als de winter. Hierdoor is het ook beter bestand tegen weersinvloeden, waardoor de levensduur van het dak wordt verlengd.

De voordelen van een sedumdak in combinatie met zonnepanelen

Zonnepanelen realiseren een hoger rendement wanneer er een sedumdak is geplaatst. De zonnecellen functioneren beter bij lagere temperaturen. Op een traditioneel bitumen dak kan de temperatuur in de zomer oplopen tot 70 °C, terwijl op een sedumdak de temperatuur zelden boven de 35 °C komt. Dit betekent minder rendementsverlies en een efficiëntere werking van de zonnepanelen. Robin Korff: ,,Bij de bouw van ons nieuwe kantoor in Volendam hebben wij ook gekozen voor een sedumdak en genieten we nu van de volgende voordelen’’:

• Besparing op energiekosten door isolerende werking

• Hoger rendement op zonnepanelen

• Onderhoudsvriendelijke en kostenbesparende dakbedekking

• Milieuvriendelijke dakbedekking

• Verlengde levensduur van het dak

• Verbeterd duurzaamheidsimago

• Verbetering in waterbeheer; sedumdaken absorberen regenwater en verminderen zo het risico op wateroverlast en overbelasting

Daken in onze gemeente worden steeds groener

Kortom, een sedumdak is niet alleen een duurzame keuze, maar ook een slimme (zakelijke) investering die op lange termijn financiële voordelen biedt. Wilt u net als Korff en diverse andere particulieren en bedrijven profiteren van de voordelen van een sedumdak? Neem dan nu contact met ons op!

Getuigenis van een tevreden klant:

,,Dankzij Korff Dakwerken hebben wij nu een prachtig sedumdak op onze aanbouw in Volendam. We merken nu al de voordelen, het is nu véél koeler met mooi weer dan voorheen’’.

Interesse?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op! Onze specialisten staan klaar om u te voorzien van gepersonaliseerd advies. Samen zorgen we voor een groenere toekomst, zowel voor uw bedrijf als uw woning.

