Kortingspassen voor bewoners Friese Vlaak

Afgelopen week werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in CuliCafé de Ontmoeting de Friese Vlaak bewoners verrast met een zogenaamde bewonerspas. Met deze pas krijgen de senioren korting op koffie/thee, maaltijden en activiteiten in dit café.

Het abonnement van de pas wordt het eerste jaar gratis aangeboden door WelzijnWonenPlus. Het doel van de pas is om bewoners in de Broeckgouw te verenigen, activiteiten op te zetten en om zo eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Op de pas is ook een servicepunt te vinden voor bewoners.

Hier kan een beroep op worden gedaan wanneer er moeilijkheden optreden, bijvoorbeeld als iemand hulp nodig heeft met de boodschappen. Voor meer informatie over de pas kunt u naar de CuliCafé website gaan of neemt u contact op met WelzijnWonenPlus.