Kozijnen soorten en prijzen

Een kozijn is een raamwerk waarin men ramen of deuren plaatst. Goede kozijnen zijn essentieel voor het isoleren van de woning. Je wilt immers niet dat de kozijnen lucht doorlaten op het moment dat dit niet gewenst is.

Een kozijn zorgt er daarnaast voor dat een raam of deur open kan zodat de woning kan luchten op een moment dat dit wel gewenst is. De luchtkwaliteit in de gemiddelde woning is niet goed en kan allerlei klachten veroorzaken zoals hoofdpijn en/of duizeligheid. Niet goed luchten kan er ook voor zorgen dat bacteriën en schimmels de kans krijgen om zich uit te breiden. Het is dus erg belangrijk om regelmatig (iedere dag) de woning te luchten. Over het algemeen vinden we in Nederland het meest de houten en kunststof kozijnen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Hout of kunststof?

Kunststof kozijnen worden tegenwoordig veel gebruikt in nieuwe woningen. Het heeft een tal van voordelen, namelijk:

• Ze zijn onderhoudsarm

• Bestand tegen weersinvloeden

• Moderne uitstraling

• Goede isolatie

• Naast de bovengenoemde voordelen zijn deze kozijnen ook beter bestand tegen inbraak.



Toch wordt er ook nog vaak gekozen voor houten kozijnen. De reden die we het meest horen is dat deze kozijnen een authentieke uitstraling hebben, je zou kunnen zeggen dat hout 'meer leeft' dan kunststof kozijnen. Een groot voordeel van houten kozijnen is dat ze gemakkelijk over te schilderen zijn in elke kleur.



Prijzen kozijnen

Bij het vervangen van kozijnen kan men er voor kiezen om ook de ramen te vervangen. Hierdoor zijn de meeste prijsopgaves gericht op zowel het kozijn als de ramen. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat kunststof kozijnen het goedkoopst in aanschaf zijn. Een mooi overzicht vind je op kosten kozijnen. Hier wordt bijvoorbeeld vermeld dat een kozijn inclusief HR++ raam, met een afmeting van 175cm x 175cm ongeveer 300 tot 380 euro kost. Op kozijnentip.nl kun je meer voorbeelden bekijken en eventueel een offerte opvragen voor je eigen woning.