Kranslegging bij het monument in Oosthuizen

Afgelopen donderdag was er een kranslegging bij het oorlogsmonument nabij de Grote Kerk in Oosthuizen. Dit monument is door basisschool De Koningsspil geadopteerd. In het kader van 4 mei dodenherdenking vond donderdag 18 april reeds de kranslegging plaats.

Dit vanwege de komende schoolvakantie, de lintjesregen van vrijdag a.s. en de viering van Koningsdag. Voorafgaande aan de kranslegging was er eerst een bijeenkomst in school waar de leerlingen en leerkrachten burgemeester Lieke Sievers ontvingen en waar onze eerste burger kwam vertellen over de betekenis van 4 mei. De kinderen, leerkrachten en de burgemeester liepen om 9.15 uur naar de Grote Kerk in Oosthuizen, waar om 9.30 uur de kranslegging plaatsvond bij het monument en vervolgens werden in de Grote Kerk door zes leerlingen een zelf gemaakt gedicht voorgedragen.