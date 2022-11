Kras Recycling gaat samenwerking aan met SCG Chemicals

Kras Recycling heeft een belangrijke stap gezet in het veiligstellen van de toekomst van het familiebedrijf. Vrijdag 11 november werd aangekondigd dat 60% van de aandelen zullen worden verkocht aan SCG Chemicals, een van de grootste geïntegreerde wereldwijde petrochemische bedrijven en een belangrijke marktleider in het ontwikkelen van circulaire oplossingen.

Kras verwerkt momenteel 160.000 ton plastic per jaar, 120.000 ton papier en verhandeld daarnaast jaarlijks 16.000 ton gerecyclede grondstoffen. Daarnaast heeft het Volendamse bedrijf een belang van 75% in Reks LLC, een recyclingfabriek in Kosovo, en heeft het als medeoprichter een belang van 20,67% in Circular Plastics BV. De samenwerking met het Aziatische SCG Chemicals is voor Kras Recycling de ontbrekende schakel om de huidige sterke positie in Europa te behouden en gelijktijdig grotere ambities te realiseren. ,,Europa staat voor een enorme uitdaging en beweegt zich snel in de richting van verandering in de overgang naar een circulaire economie”, zegt Kras CEO Ben Kras. ,,Dat vraagt veel van het bedrijfsleven, ook van bedrijven als Kras. De komende jaren moet er nóg meer plastic gerecycled worden om de uitdagende doelstellingen te halen. Investeringen zijn noodzakelijk en het aangaan van deze partnerschappen is van vitaal belang voor onze langetermijnvisie.”