Kras Volendam speelt geweldige tweede helft tegen Bevo

De eerste helft was voor de Volendammers niet om over naar huis te schrijven. Er werden onnodige tegendoelpunten geïncasseerd en de aanval liet vele kansen onbenut. Met een kleine achterstand van 12-13 werden de kleedkamers opgezocht.

De tweede helft was om te smullen: de wedstrijd was nog een minuut oud of Volendam had er al drie inliggen. Het tempo ging omhoog en de achterstand werd omgezet in een 17-13 voorsprong. Keeper Creg McClelland was nauwelijks te passeren en de ene na de andere mooie aanval werd omgezet in een doelpunt.

Na twee eerdere nederlagen kruipt Volendam naar het midden van de ranglijst. Het getoonde spel zoals in de tweede helft tegen Bevo laat zien dat er nog veel meer in zit. Zaterdag speelt Kras Volendam om 19.00 uur thuis tegen Atomix.