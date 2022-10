Kras Volendam wint ruim van laagvlieger Atomix

Alleen in het eerste kwartier konden de gasten uit Haacht (België) nog meekomen. Daarna gaf Volendam gas en hadden de Belgen het nakijken. Volendam scoorde vijf keer achter elkaar en plots was er een voorsprong van zeven punten.

Met de rust is de wedstrijd met 22-10 in het voordeel van Volendam eigenlijk al gespeeld. Coach Geert Hinskens gaf alle spelers in de tweede helft de kans op speelminuten. Eindresultaat: 43-21. De grote man werd hoekspeler José Poҫas die pas vier maanden in Nederland is.

Hij scoorde maar liefst elf doelpunten en was met zijn snelheid en doeltreffendheid een genot om naar te kijken. Dinsdagavond speelt Kras weer thuis in de Opperdam. Dan tegen topclub Aalsmeer. De wedstrijd begint om 20.00 uur, komt allen om de handballers aan te moedigen.