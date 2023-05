Algemeen

Kruising Grote Ven/ Dijkgraaf de Ruiterlaan In navolging van de kruising aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan ter hoogte van de Volkstuintjes, wordt de aandacht van de redactie nu naar een kruising een paarhonderd meter verderop getrokken.

Onder de rook van het appartementencomplex dat in aanbouw is op de Grote Ven treffen we misschien wel de gevaarlijkste kruising van de gemeente. Vooral fietsers ervaren regelmatig

levensbedreigende situaties. Wanneer je als fietser vanuit de Grote Ven linksaf wil slaan op de

Dijkgraaf de Ruiterlaan staat je een grote uitdaging te wachten.



De verkeerssituatie is op het eerste gezicht niet heel duidelijk, waardoor veel fietsers ervoor kiezen al vroegtijdig in te voegen. De verkeerssituatie is onder de aandacht bij de gemeente. Een

woordvoerder laat weten: ,,Zodra de bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex op de locatie van de oude Seinpaal afgerond zijn, gaan we kijken naar omliggende wegwerk-zaamheden.” Als alles volgens planning verloopt worden de appartementen in week 46 van dit jaar opgeleverd |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.