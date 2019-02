Kruisverlichting weer gerepareerd

Zaterdagmorgen stond een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur opgesteld op het Kerkeplein. Door de stormwind van twee weken geleden waren de LED-verlichtingstrips, die op het kruis boven de Vincentiuskerk-toren bevestigd zitten, deels los gewaaid. Zodoende was de kruisverlichting scheef komen te staan en dat zorgde voor een toch wel vreemde aanblik vanaf het Kerkeplein.

Sommigen dachten dat het hele kruis krom gewaaid was, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Medewerkers van E.T.B. Cas Sombroek werden zaterdag met een personenbak naar het kruis boven de kerktoren gehesen voor het herstel. De verlichting is nu extra strak op het kruis bevestigd, zodat het stormbestendig is en blijft.