Kruiswegwandeling Volendam is tot en met Pasen te voltooien

Het is een mooie traditie aan het worden; de Kruiswegwandeling door Volendam. Momenteel hangen er weer veertien staties op diverse locaties in Volendam. Drijvende krachten achter de wandeling Cees de Wit en de familie Kras, die samen met tal van vrijwilligers de route al vele jaren mogelijk maken. De oorsprong van het idee ligt in het oude Kruispunt, de kerk die een aantal jaren geleden tegen de vlakte ging. Op de locatie van de oude kerk staat nu het Kraspunt, de woonvilla van Henk en Marie Kras. Bij de toenmalige inboedel behoorden ook de kruiswegstaties. Het was eeuwig zonde geweest als die verloren waren gegaan bij de sloop en verbouwing. Ieder jaar stelt de familie Kras de staties beschikbaar om de wandeling te kunnen organiseren.

Door: René Schilder

Afgelopen vrijdagavond werd na afloop van de mis in de Sint Vincentiuskerk de Kruiswegwandeling geopend. Dit jaar was de eer aan Leo Feijen (bekend van de EO) om de opening te verrichten. Tientallen mensen waren aanwezig en luisterden aandachtig naar de speech van Feijen. Rake woorden die binnenkwamen. Hij stelde het publiek de vraag; ‘wie neem jij mee tijdens de wandeling?’ Waarna hij zelf een vijftal mensen benoemde die hij in gedachte mee zou nemen tijdens het lopen van de Kruiswegwandeling. Hij zette zijn vraag kracht bij door de aanwezigen een kaars te laten ontbranden voor het altaar, waar tevens ook de eerste van veertien staties stond.

Aansluitend werd de wandeling gelopen. Weliswaar een verkorte versie, want het weer zat niet echt mee. Kou, guurheid, sneeuw en regen moesten worden getrotseerd. Vanuit de Vincentiuskerk liep de groep via het doolhof langs een aantal staties. Bij iedere statie droeg Cees de Wit een stukje voor over de desbetreffende statie. Ondanks het koude weer voelde het warm aan door het gevoel van liefde en saamhorigheid dat overheerste.

In een poging meer binding tussen de jeugd en het geloof te realiseren zullen dit jaar de groepen zes van de Volendamse basisscholen ook de Kruisweg gaan lopen. De wandeling is tot en met Tweede Paasdag te lopen en start vanaf de Vincentiuskerk en eindigt in de Restaurant Groene. Bij de start en verder op verschillende locaties liggen prachtige boekwerkjes die meer informatie verschaffen over de staties en natuurlijk de route. Ben je toe aan een stukje bezinning of wil je weer eens een ander rondje wandelen? Dan is het lopen van de Kruiswegwandeling de oplossing.