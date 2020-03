Partner content

Kun je een EGR klep zelf vervangen?

Een onderdeel van een dieselmotor is de EGR klep. Dit staat voor Exhaust Gas Recirculation en moet ervoor zorgen dat de uitstoot van de motor beperkt blijft. Dit is nodig aangezien de uitstoot van stikstofoxide of stikstofdioxide slecht is voor het milieu. Het zou kunnen dat de EGR klep van jouw auto kapot gaat waardoor je het zal moeten vervangen. Hiervoor moet je natuurlijk ook een nieuw exemplaar kopen, dit is mogelijk bij www.autodoc.nl.



Er zijn een aantal oorzaken waardoor een EGR klep defect raakt. De meest voorkomende reden is het gebruik van brandstof dat inferieur is. In het brandstof zit dan elementen die de afzetting van roet verhogen. Na verloop van tijd gaat de klep hierdoor klemmen, wat een negatieve werking heeft op de metalen motoronderdelen en de systemen die hierbij horen. Ook het scheuren van het membraan is een defect aan de EGR klep dat regelmatig voorkomt. Als dit gebeurd is dan moet de klep dus vervangen worden.



Voor het vervangen van een defecte EGR klep is er een stappenplan dat je kunt volgen. In dit plan is de eerste stap het ontmantelen van de plenum kamer van de inlaatleiding. Als je dit gedaan hebt kun je starten met het verwijderen van de vacuümslang van de klep. Hierna moet je de bouten waarmee de EGR klep aan het inlaatsysteem bevestigd is los schroeven. Dit zorgt ervoor dat je de klep kunt verwijderen zodat je de mogelijkheid hebt om een nieuw exemplaar te monteren. De laatste stap is natuurlijk het installeren van de onderdelen die je eerder los hebt gehaald.



