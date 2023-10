Kunst Kijken: Volendam bruist van creativiteit

Afgelopen weekend vond in Volendam de 21e editie van het jaarlijkse Kunst Kijken plaats. Tijdens dit evenement, dat onderdeel is van de Kunstmaand Oktober, waren op tien verschillende locaties de werken van talloze kunstenaars en kunstenaressen te bewonderen.

Jaap Tuijp ‘Kip’

Sinds 2002 is Kunst Kijken een hoogtepunt voor geïnteresseerden in kunst, cultuur en creatieve expressie. Het belopen van de bijbehorende kunstroute, die bezoekers langs alle expositieruimtes bracht, was ook dit jaar weer een populaire activiteit tijdens dit tweedaagse evenement. Met meer dan 70 participerende kunstenaars en kunstenaressen, verdeeld over tien locaties, waren er afgelopen weekend veel verschillende werken te zien. Denk hierbij aan schilderijen, sieraden, sculpturen, foto’s, prints, stoffen en nog veel meer kunstvormen.

Kunst Kijken werd zaterdag om twaalf uur officieel geopend in de PX. Burgemeester Sievers reikte hierbij een Koninklijke Onderscheiding uit aan Bianca Vos voor haar vele vrijwilligerswerkzaamheden. Ondanks het wisselvallige weer trok het evenement veel mensen aan op de verscheidene locaties. De vele kunstenaars en kunstenaressen vertelden bezoekers graag over hun artistieke visie en proces. Overigens was het in sommige gevallen ook mogelijk om kunst te kopen op locatie. Dit jaar was er wederom een themawedstrijd, waarvoor deelnemende kunstenaars zich konden inschrijven. Voor deze wedstrijd met het thema ‘recycling’ was een grote variatie aan werken gemaakt, waaronder schilderijen, sculpturen en sieraden. Bezoekers konden tijdens het weekend stemmen op hun favoriete werk. Het werk met de meeste stemmen zou uiteindelijk de publieksprijs winnen. Deze werd zondagmiddag tijdens de prijsuitreiking overhandigd aan Monica Klant, die een miniatuur van ’t Doolhof had vervaardigd uit melkpakken en andere alledaagse objecten. Ook was er een vakjury die drie prijzen uitreikte. Aafke Bootsman wist de derde plaats te bemachtigen met haar prachtige kettingen gemaakt van tweedehands spullen. De tweede prijs ging naar Sigrid Poldervaart, die op een oude PTT postzak meermaals het verhaal ‘de Skelettenvrouw’ geschreven en geschilderd had. Jan Stuijt won de hoofdprijs met zijn stuk ‘drie vissers’. Net als de andere beelden in zijn serie was ook dit sculptuur geheel gemaakt van hergebruikte materialen.

Door: Jos de Boer

Inge Smit

Lynn Smit

Frank Sier