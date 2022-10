Vele inspirerende werken te zien bij Kunst Kijken

Kunstroute ook zondag op meerdere locaties

Zaterdag kon de eerste dag van het Kunst Kijken al rekenen op flinke belangstelling. Ook zondag is er (tot 17.00 uur) de mogelijkheid de inspirerende kunstroute op diverse locaties lang te gaan. Prachtige schilderwerken, fotografie, beeldende kunst, je treft het op de route langs de PX, het Volendams museum, De Amvo, het Stolphoevekerkje, de nieuwe Botterwerf, de Afslag en Restaurant De Groene, alsmede exposities in het Tandheelkundig centrum (De Boortoren) en House of Art (Dril 1A).

Er wordt tevens een themawedstrijd georganiseerd voor de kunstenaars. Het thema is dit jaar De Geboorte van Nederland: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Het publiek kan stemmen op hun favoriete werk; daarnaast worden de werken beoordeeld door een vakjury.

Kinderactiviteit

Ook voor de kleine kunstenaars is er een activiteit. Op zondag 23 oktober van 12.30 tot 15.00 kunnen kinderen vanaf 4 jaar in het Buurtcentrum van PX hun kunstzinnige talenten ontdekken en ontwikkelen. Deelname is gratis en kan zonder aanmelding vooraf zolang er plaats is.

Binnenkort kunt u op onze site zien welke kunstenaars meedoen en op welke locaties hun werk te zien is.