Kunstwerk ‘De Zonnebloem’ op gevel Kamperzand onthuld

Burgemeester Sievers onthulde op woensdag 18 oktober het kunstwerk ‘De Zonnebloem’. Het kunstobject prijkt aan de gevel van wooncomplex Kamperzand en is gemaakt door kunstenaar Rob Corneus. Het wooncomplex staat op de locatie van de voormalige basisschool ‘de Blokwhere’ en omvat 18 appartementen voor senioren. Het complex is in 2022 opgeleverd.

Door: Klaas Smit

Rob Corneus is beeldend kunstenaar met een atelier in Warder en een galerie in Monnickendam. Met ‘De Zonnebloem’ brengt hij de bewoners van Kamperzand onder andere positieve levenskracht, bewondering en groei, passend bij de eigenschappen van een zonnebloem. Het was voor Rob ook nog een speciaal, emotioneel moment; zijn schoonzus Lieke was lerares op de Blokwhere, de plaats waar nu de nieuwe flat is gebouwd en zij genoot van het lesgeven aan de kinderen, tot het fatale moment in 2005 dat zij verongelukte in Amsterdam. De speech van Rob was zo bijzonder dat de burgemeester de Vooruitgang adviseerde om (een deel van) de tekst onder te plaquette bij het kunstwerk toe te voegen.

Twee delen uit de speech: ,,Mijn schoonzus, Lieke Jonker-de Winter, heeft jarenlang met veel plezier lesgegeven op de oude Blokwhere. Zij is helaas in 2005 overleden. Zij gaf heel veel kleutertjes uit Volendam het vertrouwen om voor het eerst de wereld in te stappen. En ook zijzelf is hier op deze plek van een verlegen meisje opgebloeid tot een zelfbewuste en sterke vrouw.”

,,De zonnebloem richt zich op de dingen in het leven die energie geven, positief zijn en ondersteunen in de groei. Deze bloem brengt dan ook letterlijk ‘het zonnetje in huis’. Ik wens alle bewoners positieve levenskracht.”

Naast nieuwbouwproject Kamperzand, creëerde Rob Corneus ook kunstwerken voor de nieuwe woonlocaties Riepel en Oude Seinpaal. De officiële onthullingen hiervan volgen binnenkort en daar zal ook de nodige aandacht aan worden geschonken.