Kunstwerk ‘Wind in de Zeilen’ op gevel Wester Ven onthuld

Wethouder Marisa Kes onthulde op woensdag 1 november op bijzondere wijze het kunstwerk ‘Wind in de Zeilen’. Met behulp van groot materieel werd een fles champagne stukgeslagen op een blok beton. Dit lukte in tweede instantie, maar toen was het ook goed raak; de champagne en het glas spoot alle kanten op en daarmee was de officiele handeling verricht.

Het kunstobject prijkt aan de gevel van wooncomplex Wester Ven en is gemaakt door kunstenaar Rob Cerneüs. Cerneüs is beeldend kunstenaar met een atelier in Warder en een galerie in Monnickendam. ‘De Zonnebloem’, een kunstwerk ook van Rob dat twee weken geleden is onthuld aan de gevel van Kamperzand brengt onder andere positieve levenskracht, bewondering en groei, passend bij de eigenschappen van een zonnebloem. Het kunstwerk ‘Wind in de Zeilen’ bevat elementen van de scheepvaart en de sport. De paal is een verwijzing naar de oorspronkelijke functie als seinmast. De fok, het bollende zeil neemt de vorm aan van een halve cirkel en staat symbool voor het sportieve verleden, zoals handbal en zaalvoetbal. Het grootzeil als strakke rechthoekige driehoek aan de grote mast staat voor het rijke visserijverleden en de prachtige zeilschepen in de mooie haven van Volendam.

,,Het is bewust een modern kunstwerk met een historisch besef. Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven”, aldus Rob Cerneüs. Het wooncomplex staat op de locatie van de voormalige sporthal de Seinpaal en omvat 54 appartementen. De sleutel is symbolisch op 7 november overhandigd door Mercuur Bouw, de aannemer van dit complex, aan ‘de Vooruitgang’. Naast nieuwbouwproject Kamperzand, en Oude Seinpaal, creëerde Rob Cerneüs ook nog een kunstwerk voor de nieuwe woonlocatie Riepel. De officiële onthulling van die laatste locatie volgt binnenkort en daar zal ook de nodige aandacht aan worden geschonken.

Door: Klaas Smit