Kwabo en 100%NL Magazine winnen IBEV-Ondernemingsprijzen 2022

Vorige week werden in de Jozef de jaarlijkse Ondernemingsprijzen van IBEV uitgereikt. Deze prestigieuze prijzen worden algemeen beschouwd als de ultieme erkenning voor ambitieuze ondernemers uit de gemeente en regio. De lijst met genomineerden was dit jaar bijzonder sterk, maar uiteindelijk trokken Kwabo en 100%NL Magazine aan het langste eind. Zij wonnen respectievelijk de ‘Ondernemersprijs’ en de ‘IndeKijkerprijs.’

Door: Ron Steur

Nadat IBEV-voorzitter de avond traditiegetrouw had geopend met een speech waarin hij alle -voor IBEV leden- relevante zaken en bezigheden benoemde, nam de energieke presentatrice Jenny Smit het over. Van ieder genomineerd bedrijf werd een korte bedrijfsvideo getoond, waarna zij werden geinterviewd en een toelichting konden geven op hun nominatie. Bij de ‘IndeKijkerprijs’ waren de genomineerden: 100%NL Magazine, Sportcentrum B-Active en Karregat & Koning. Bij de ‘Ondernemingsprijs was er met Kwabo Techniek BV, JLD International en Zwarthoed-Kirry dit jaar ook een bijzonder sterke en gevarieerde lijst van kanshebbers.

Wederom werd duidelijk dat onze gemeente en de directe regio een bijzondere broedplaats is voor creatieve ondernemers. Daarom wordt ook altijd benadrukt dat een nominatie al een prijs op zich is. Om toch een winnaar te bepalen konden de aanwezigen in de zaal digitaal stemmen op hun favoriet. Het aantal stemmen én het oordeel van de vakjury, resulteerde in een -door notaris Liesbeth Verhagen gevalideerde- eindscore. Burgemeester Lieke Sievers mocht Kwabo en 100%NL Magazine uiteindelijk verblijden met de felbegeerde bokalen.

Foto's: Foto Blaauw