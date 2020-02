Bedrijf in Beeld

Kwakman Keukens neemt alleen genoegen met het beste

Voor een exclusieve designkeuken bent u bij Kwakman Keukens aan het juiste adres. Pieter Steur staat aan het roer van de maatwerkspecialist. ,,Kwakman Keukens staat voor kwaliteit, functionaliteit, sfeer en comfort”, vertelt de ervaren keuken- en interieurbouwer. ,,Van ontwerp tot de plaatsing en installatie, alle keukens worden voor honderd procent door ons team van vakmensen gecreëerd. Volledig naar wens van de klant. Zoals het hoort.” Kwakman Keukens (voorheen P&B Interieurbouw) is onderdeel van moederbedrijf Kwakman Groep en beschikt over een hypermoderne werkplaats waar de keukens gerealiseerd worden. ,,We hebben een eigen werkplaats, eigen ontwerpers, een eigen spuiterij en werken uitsluitend met de meest hoogwaardige materialen.” Wie een blik werpt op de gloednieuwe Kwakman Keukens website zal onder de indruk zijn van de luxe uitstraling die een Kwakman keuken met zich meebrengt.

2020 is voor Kwakman Keukens uitstekend van start gegaan. ,,Vier jaar geleden ben ik met mijn toenmalige bedrijf P&B Interieurbouw de samenwerking aangegaan met Kwakman”, begint Pieter zijn verhaal ,,De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van de processen. Sinds 2019 zijn we uitsluitend actief onder de naam Kwakman Keukens.”

Het team van acht fulltime keuken- en interieurbouwers, beschikt over een schat aan ervaring. ,,Ik zelf ben inmiddels 22 jaar werkzaam als keuken- en interieurbouwer, maar als je mijn uren bij elkaar optelt heb ik waarschijnlijk wel veertig jaar ervaring”, merkt Pieter scherp op. ,,Al onze mensen zijn stuk voor stuk vaklieden. Met dit geweldige team kan ik weer op grote schaal doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben.”

Sinds 2016 zijn de mensen achter Kwakman Keukens bezig geweest met het perfectioneren van de gehanteerde werkwijze. ,,Het team en ik werken al jaren samen, waardoor we precies weten wat we aan elkaar hebben. We hebben alle processen die komen kijken bij de totstandkoming van de volmaakte keuken geoptimaliseerd en zijn onderhand een geoliede machine. Omdat we oplossingsgericht denken en te werk gaan is voor ons geen uitdaging te groot. Met dank aan onze uitgebreide werkplaats is werkelijk alles mogelijk. Klanten staan vaak versteld van alle mogelijkheden die we bieden. Bij Kwakman Keukens is de klant het uitgangspunt. Uw wensen, uw lifestyle, uw karakter. Vanuit die mix ontwerpen en bouwen wij uw droomkeuken, die feilloos aansluit bij uw manier van leven.”

‘De keukens die

we leveren zijn altijd

een optelsom van passie en vakmanschap’

Bij Kwakman Keukens is de perfecte balans tussen vakmanschap en innovatie gevonden. ,,Voor ambachtelijk vakwerk zijn ervaren vaklieden nodig. Mensen met werkhanden. Toch is moderne technologie onmisbaar in onze productie. De keukens die we leveren zijn dus altijd een mix van vakmanschap en innovatie.” Kwakman beschikt over een meubelmakerij in Volendam, een productiehal in Friesland en een eigen spuiterij in Beverwijk. ,,Met deze achterban zijn wij in staat eersteklas kwaliteit te produceren. We hebben alle kennis en apparatuur aan boord om de beste en meest exclusieve keukens te leveren. We werken uitsluitend met de mooiste, luxe, meest hoogwaardige materialen, werken samen met A-merken als ATAG, en alles wat we maken is custom made voor de klant.”

Een Keuken van Kwakman is dus altijd een unieke keuken. ,,Omdat we ieder onderdeel op maat maken in onze meubelmakerij, is iedere keuken die we installeren uniek. Van de keukenbladafwerking tot de kleur van de binnenkant van de lades, alles wordt naar wens en smaak van de klant gemaakt. U zult dus nooit dezelfde keuken elders treffen.”

De mannen van Kwakman Keukens hebben passie voor detail. ,,Wij zijn getraind om niks minder dan A-kwaliteit te leveren. Van iedere opdracht maken wij een exclusieve designkeuken. Kwaliteit, functionaliteit, sfeer en comfort zijn de voorwaarden waaraan al onze keukens voldoen. De apparatuur, het hout, de kranen, de onderliggende techniek. Alles ademt kwaliteit.”

Dat het Volendamse bedrijf uitsluitend hoogwaardige keukens levert wil niet zeggen dat het afgeleverde werk alleen prettig is om naar te kijken. ,,Design gaat bij ons vooral over hoe iets voelt en werkt. De keuken moet voor de klant comfortabel en fijn aanvoelen. De klant moet zich prettig voelen in zijn of haar keuken. Wij gaan heel ver om daarin te slagen.”

Kwakman Keukens geeft vorm aan comfort. ,,Het cliché ‘de klant is koning’ staat bij ons hoog in het vaandel. Wij denken met de klant mee. Van het eerste gesprek tot na de installatie van de keuken. We helpen waar nodig en komen onze afspraken na. Zoals het hoort.”

Om tot de gedroomde keuken van de klant te komen brengt Pieter de wensen, lifestyle en het karakter van de keukengebruikers in kaart. ,,Vanuit de unieke en individuele smaak van de klant maken wij kleur- en materiaalcombinaties die passen bij de persoonlijke stijl. Of dit nu strak, rustiek, elegant of robuust is, we vinden altijd de perfecte match. We zorgen dat functionaliteit, comfort, sfeer en design samensmelten, zodat de keuken naadloos aansluit bij de wensen van de klant.”

‘Het is ons doel

om dé naam in

maatwerkkeukens

te worden in

deze regio’

Om tot die volmaakte keuken te komen, hanteert de Volendammer een bijzondere werkwijze. ,,De eerste stap is natuurlijk altijd om de wensen en voorwaarden van de klant vast te stellen. Dat kan bij ons op de zaak, maar natuurlijk ook bij de klant thuis. Wat vindt de klant belangrijk? Van welke materialen houden ze? Welke apparatuur zien ze graag terug in hun keuken? Hebben ze een voorkeur qua merk apparatuur?”

Tijdens het eerste gesprek gaat Pieter gelijk aan het werk. ,,Ik start tijdens het gesprek gelijk met een schets. Dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste omdat de klant dan mee kan denken en input kan geven en ten tweede omdat ze gelijk een impressie krijgen van de keuken. In sommige gevallen maken we om de keuken visueel tot leven te wekken zelfs een 3D tekening.”

Op de website van Kwakman Keukens zijn een aantal van deze niet van echt te onderscheiden 3D tekeningen te bewonderen. ,,Ik presenteer verschillende stalen van materialen bij de klant. Houtsoorten, metalen, marmer, steen, keramiek, bedenk het en wij hebben het. We beschikken over prachtige voorbeelden van de meest diverse materialen. De keuzes zijn oneindig.” Na het vaststellen van het juiste ontwerp en de bijpassende materialen, kleuren en apparatuur stelt Pieter een offerte op. Tijdens deze fase hoeft de klant niets meer aan verbeelding over te laten. ,,Bij ons is de offerte meer dan een prijs. We presenteren de offerte tezamen met een plattegrond en eventueel een 3D tekening of schets van de keuken.”

,,Dankzij het vele en goede contact dat ik met klanten heb zie ik dit als mijn droombaan. Ik kom bij veel mensen over de vloer, ontwerp en bouw de perfecte keuken voor de klant en maak mensen dus altijd blij. Mijn ambitie is dan ook om dit zo lang mogelijk te blijven doen. Daarbij is het ons doel om dé naam in maatwerkkeukens te worden in deze regio.”

Kwakman Keukens is onderdeel van Kwakman Groep, een collectief van bedrijven met ieder een eigen specialisme in afbouw; schilderwerk, spuitwerk, tegelwerk, stucwerk, interieurbouw en de montage en afwerking van wanden, vloeren en plafonds. Tevens beschikt Kwakman over een team van ontwerpers, stylisten en (3D) engineers die vorm geven aan uw interieur; van design tot turnkey projectinrichting.

