Kwaliteit in keukens: de excellente aanpak van Küchendump Purmerend

Het afgelopen jaar heeft Purmerend en omstreken de succesvolle lancering van Küchendump beleefd, een keukenformule die in nauwe samenwerking met Sanidump wordt gerund door Jan Veerman en Johan de Boer. Samen helpen Jan en Johan hun klanten graag aan hun droomkeuken. Johan is al ruim 30 jaar actief in de keukenbranche en Jan heeft voor hij in Purmerend begon geruime tijd gewerkt bij een collega-filiaal van Küchendump.

De opening van de Küchendump showroom naast Sanidump bracht direct een stroom van klanten uit de regio op gang, die vervolgens door onder andere mond-tot-mondreclame verder groeit. Het belang van deze showroom als informatiebron werd onderstreept door de vraag aan klanten: ‘hoe heeft u ons gevonden?’

‘‘Küchendump‭ ‬reageerde‭ ‬proactief op deze behoefte door de keukens en‭ ‬sanitair onder één dak te brengen"

Deze informatie helpt niet alleen bij het begrijpen van de ervaring van klanten, maar ook bij het optimaliseren van reclame-uitingen en budgetteringen. De waardevolle feedback van klanten leidde tot een belangrijke observatie: velen verlangden naar een gecombineerde showroom voor keukens en badkamers, in plaats van aparte locaties. Küchendump reageerde proactief op deze behoefte door de keukens en sanitair onder één dak te brengen, wat resulteerde in een meer gestroomlijnde en overzichtelijke ervaring voor klanten. De voormalige keukenshowroom wordt momenteel omgevormd tot een ruimte waar alle showroommodellen van zowel Küchendump als Sani-Dump tentoon worden gesteld. Sani-Dump heeft reeds een stevige reputatie opgebouwd in de sanitair-wereld door het aanbieden van A-merken tegen bodemprijzen. Küchendump streeft dezelfde standaard na met een assortiment van hoogwaardige Duitse keukens van de Kitchen Familie. Bovendien voorziet Küchendump in alle relevante apparatuur van gerenommeerde merken zoals Siemens, Bosch, Etna, Pelgrim en Atag. Met behulp van 3D-software stelt Küchendump klanten in staat om hun keuken te visualiseren voordat deze wordt gerealiseerd. En door een groot inkoopvolume vanuit verschillende filialen kunnen ze scherpe prijzen handhaven voor hun producten. Met een combinatie van deskundig advies, hoogwaardige producten en een ervaren montageteam zorgt Küchendump Purmerend ervoor dat elke keukeninstallatie een feestelijke ervaring wordt. De nieuwe setting is zeker een bezoekje waard, waarbij klanten worden uitgenodigd om de showroom te verkennen en te profiteren van een gratis sanitair/keuken inspiratiemagazine of een GRATIS 3D-ontwerp van de keuken of badkamer.

Scan de bijgevoegde QR-code voor meer informatie. Kijkt u liever zelf rond, dan bent u van harte welkom aan de Voltastraat 1-3 te Purmerend!