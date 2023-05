Algemeen

L.O.V.E.-legende Piet Snieder neemt na 35 jaar afscheid Het einde van een tijdperk vindt zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur plaats. Na 35 jaar trouwe dienst zwaait Piet Snieder af als radio-dj bij de L.O.V.E. Voor zowel de 83-jarige Volendammer als zijn luisteraars zal het een emotionele namiddag worden. Nog één keer ‘Yesterdays’ en daarna nooit meer. Door: Kevin Mooijer ,,Op mijn leeftijd wordt het steeds moeilijker om dingen te onthouden en om informatie en liedjes online op te zoeken”, verklaart Piet over de reden van zijn afscheid. ,,Ik vind het ontzettend jammer dat ik de handdoek in de ring moet gooien, maar de tijd is rijp.” De langst dienende L.O.V.E.-dj blikt terug op een mooie carriere. ,,Ik heb het altijd met ongelooflijk veel plezier gedaan, anders houd je het ook geen 35 jaar vol. Het hoogtepunt van ‘Yesterdays’ was voor mij de duizendste aflevering. Maar die mijlpaal behoort net als de muziek die ik graag draai inmiddels ook tot het verleden. Zaterdag zal namelijk de 1515e aflevering plaatsvinden. Een mooi getal om het programma mee af te sluiten.” Hoe de uitzending precies zal verlopen is nog een verrassing voor Piet. ,,Hopelijk zullen veel mensen meeluisteren. Ik word toch emotioneel van de gedachte dat dit de laatste keer achter de microfoon wordt. Het zou mooi zijn als mensen dit moment met het L.O.V.E. team willen delen. Het enige dat ik op dit moment wel zeker weet is dat we naderhand gezellig een biertje nemen.” Schakel zaterdag 20 mei om 17.00 uur dus in op de L.O.V.E. en wees getuige van Piet Snieders laatste ‘Yesterdays’ uitzending. Nog één keer de prachtige, nostalgische klanken van hits uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Nog één keer de mooie radiostem van Piet. |Doorsturen

