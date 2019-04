Laatste bouwmarkt eengezinswoningen de Broeckgouw

Op donderdagavond organiseerde de gemeente Edam-Volendam de bouwmarkt van het derde en laatste grote verkoopcluster van fase 9&10. De avond was, net als de eerdere bouwmarkten, goed bezocht. Ruim 200 geïnteresseerden kwamen langs in de PX om de brochures af te halen.

Er was grote interesse voor de maquette waarop inmiddels vrijwel de gehele wijk in miniatuur te zien is. De medewerkers van het projectbureau de Broeckgouw, aannemer Koopmans, Steur makelaars en nemassdeboer waren deze avond aanwezig om alle vragen van belangstellenden te beantwoorden.



Veel geïnteresseerden gingen direct aan de slag met de digitale woningconfigurator, waarin je je eigen woning kunt samenstellen.