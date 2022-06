Laatste competitieduel EVC in teken overlijden Rowan Suurmond

Afgelopen donderdag overleed Rowan Suurmond op de veel te jonge leeftijd van 22 jaar. Rowan speelde vanaf de F-jes tot en met EVC 1 en was bevriend met een groot deel van de spelers van de selectie. Het bericht van zijn ziekte was al onwerkelijk en dan zo kort daarna dit verschrikkelijke nieuws.

Vanwege studieplannen en reizen besloot Rowan in het vorige seizoen met voetballen te stoppen. Zijn overlijden is gewoon niet te bevatten en als een mokerslag bij iedereen binnen gekomen. Wat blijft is de herinnering aan een hele fijne, sympathieke jongen. Rowan rust zacht.

Voorafgaand aan de wedstrijd van EVC 1 tegen De Meer was er een minuut stilte en er werd gespeeld zonder Rowans rugnummer 2. EVC won met 4-0, eindigt als nummer 2 en speelt volgende week zaterdag thuis de eerste nacompetitiewedstrijd tegen DEM.