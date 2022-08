Laatste Kaasmarktseizoen Edam geopend door Ayoub

Vanwege de in aantocht zijnde kermis is de laatste kaasmarkt van het seizoen in Edam al op woensdagmorgen 17 augustus van 10.30 tot 12.30 uur. Eregast is dan Ayoub, bekend van de Tv-serie rond zijn persoon en zijn plannen om boer te worden.

Na de ontvangst op het stadhuis mag Ayoub de bel luiden bij begin en einde van de laatste kaasmarkt van dit seizoen. Ook is er gratis kaasproeverij en gratis deelname aan het Raad het Gewicht-spel waarmee smakelijke kaasprijzen zijn te winnen. Parkeren voor beide kaasmarkten is mogelijk op het ruime parkeerterrein aan de zuidzijde van de oude binnenstad. Borden verwijzen daarnaar.

Kaasmarkt Edam kan terugzien op een geslaagd maar overvol seizoen dat al in de eerste dagen van april op de Keukenhof aanving. Met vervolgens een filmopname voor een Amerikaanse tv-serie en gastoptredens in respectievelijk Zaandam, de Purmer en de Beemster. Voorts staat er half september nog een kleine uitwisseling met de kaasmarkt van Gouda op het programma. Kortom: een druk jaar voor de vele vrijwilligers die de historische kaasmarkten tot leven brengen en die nu al weer uitkijken naar een vervolg in 2023. Meer info op www.kaasmarktedam.nl.