Laatste restanten De Seinpaal worden afgevoerd

Waar ooit sportcomplex De Seinpaal stond, zijn nu slechts nog restanten van het gewaardeerde gebouw te zien. Het pand is afgebroken tot de laatste steen. Het enige aandenken aan De Seinpaal zijn de grote berg puin en hier en daar een stuk boven het grondwater uitstekend fundering.

Hoewel De Seinpaal een paar meter verderop in de vorm van een nieuw pand een tweede leven heeft gekregen, zullen veel dorpsgenoten met pijn in het hart toekijken hoe het originele gebouw naar de vlakte is gewerkt.

De Seinpaal maakt plaats voor de bouw van 54 sociale huurappartementen. In opdracht van De Vooruitgang zal binnenkort gestart worden met de werkzaamheden.