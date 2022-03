Ladies Fortune presenteert

Helena Hart

drie dagen in “the spotlight”

speciaal voor jullie de fans van dit label:

vrijdag 25 maart komt de styliste vanaf 12.00 u haar expertise delen

zaterdag 26 maart staat alles ook in het teken van dit label met leuke give-aways!

zondag 27 maart zijn we gezellig va 12.00 u. open met een hapje en een drankje

ALLE DRIE DE DAGEN KUN JIJ EEN ITEM WINNEN!

met je kassabon bij een aankoop van een artikel op dit merk maak jij kans op een artikel van Helena Hart naar eigen keuze

Heerlijk als alles zo fris en uitnodigend in de winkel hangt

kom gerust even binnen lopen.

Kijken naar mode is inspirerend

Ook dat doen we GRAAG!

Nog niet in onze nieuwe winkel geweest?

wees welkom voor een gezellig moment op Padjedijk 11

Petra, Monique en Annemiek



Ladies Fortune

Padjedijk 11

1441AX Purmerend

0299-413722