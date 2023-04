Lancering Volendams Duurzaam Beleggen Flagship Fund

Op donderdag 20 april heeft de Duurzaam Beleggen Academie (DBAC) in het stadion van FC Volendam het Duurzaam Beleggen Flagship Fund gelanceerd. Door het succes van de DBAandelenClub waarbij leden zelf transacties uitvoeren, was de oprichting van een beleggingsfonds in duurzame kwaliteitsbedrijven een logische volgende stap. Bij leden van DBAC bestond de behoefte aan een dergelijk beleggingsfonds, omdat zij het beleggen van hun vermogen volledig wilden uitbesteden.

De Duurzaam Beleggen Academie heeft een Volendamse achtergrond en daarom vond de lancering plaats met twee voetballers van FC Volendam: Henk Veerman en Brian Plat. Zij openden het beleggingsfonds door een bal tegen de gong te schieten, aangezien de gong ook dagelijks wordt gebruikt om de aandelenhandel te openen en te sluiten.

“We hadden gekozen voor het FC Volendam-stadion omdat de ruimte is aangekleed met circulaire materialen en omdat FC Volendam de duurzaamste club van Nederland wil zijn”, zegt Loege Schilder, oprichter van de Duurzaam Beleggen Academie.

Het Duurzaam Beleggen Flagship Fund biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in de DBAC-topselectie van 40 duurzame kwaliteitsbedrijven. “In het fonds beleggen we in aandelen die ruim 70 procent minder CO2 uitstoten dan een gemiddeld wereldwijd aandelenmandje. De resterende CO2-uitstoot van de aandelenbeleggingen in het fonds wordt gecompenseerd door het planten van bomen”, zegt Schilder. Bij de start wordt via Post Vermogensbeheer en Findex ruim 11 miljoen euro in het fonds gestort.

Tijdens de lancering werd een cheque voor het planten van 25.000 bomen door Lodewijk van Meel van Post overhandigd aan Peter Valbracht van Prosperity Community.

“De naam Flagship verwijst naar onze Volendamse roots en naar de strategie. Het Flagship Fund is een combinatie van de topselectie, aangevuld met risicobeheer door opties. Daarnaast is het een link naar de zogenaamde Flagship stores, waar luxemerken hun producten verkopen. Het Flagship Fund is voor ons dé plek waar we al onze kennis en ervaring inbrengen”, aldus Schilder.