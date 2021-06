Landen tellen is moeilijker dan je denkt

Auto’s tellen onderweg naar je vakantiebestemming. We hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens gedaan. Net als een land met een A en daarna met een B. Maar wil je alle landen van de wereld tellen, dan is dat een stuk lastiger. We vertellen je waarom. partner content

Denk je dat je het wel even op internet kunt opzoeken, dan krijg je geen eenduidig antwoord. Dat komt omdat er verschillende lijsten bestaan. Denk jij bijvoorbeeld dat Curaçao of Tahiti mee mag tellen, dan heb je het mis. En tegelijk durven we bijna te wedden dat je van Tuvalu, Nauru en Palau (die wel op de lijst staan) waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.

Diverse landen lijsten

De vraag hoeveel landen zijn er is dus niet zomaar met een getal te beantwoorden. Dat komt omdat een land erkend moet worden, wil het meetellen als land. Om erkend te worden moeten andere landen het land erkennen. En dat gebeurt niet altijd. Wordt een land wel erkend, dan het deel uit maken van de Verenigde Naties. Op dit moment staan er op de lijst van geaccepteerde landen 195 landen. Maar er zijn dus veel meer landen. Opgeteld zijn er in totaal 235 landen. Maar ook die lijst kun je niet zomaar als totaal aanhouden. Dat komt omdat jij en ik ook landen als land zien, die onder een ander land of andere staat vallen. Zoals het eiland Tahiti. Tahiti valt niet onder 195 landen lijst maar ook niet onder de 235 landenlijst. Dat komt omdat Tahiti het centrum van Frans- Polynesië is. Frans-Polynesië staat dan weer op de lijst van afhankelijke of niet erkende landen omdat het afhankelijk is van Frankrijk.

Tahiti

Het eiland staat overigens wel op een andere lijst. De bucketlist van menig duikliefhebber. Dat komt dan weer omdat het eiland niet alleen bergachtig is met tropische oerwouden maar ook een prachtige kustlijn heeft die grotendeels bestaat uit fraaie zandstranden en palmbomen en het helderste water dat je kunt bedenken. Tahiti staat daardoor bekend als duikparadijs om het heldere water en een overvloed aan koraal- en vissoorten. Het paradijs om te duiken.

Van groot tot klein

Met een lijst van zoveel landen, is het ook leuk om te weten welk land nu het grootste en welk het kleinste is. Het grootste land ter wereld is Rusland met 17.098.242km2 land en 143 miljoen inwoners. Op nummer twee staat Canada met een oppervlakte van 9.984.670 km2. Op de derde plaats staan de Verenigde staten van Amerika. Met een oppervlakte van 9.826.675km2 maar net iets kleiner dan Canada. Op de vierde plaatst kom China. Kijk je overigens naar het aantal inwoners, dan gaat China aan kop gevolgd door India en daarna (met echt heel wat minder inwoners) de Verenigde Staten.

In schril contrast met de 1.439.323.776 inwoners van China staan Palau, Tuvalu en Nauru met respectievelijk 18.094, 11.792 en 10.824 inwoners. Maar echt aan kop met minste inwoners gaat de Heilige stoel met 801. De Heilige Stoel is overigens de formele benaming van het Vaticaan en staat daarmee op de officiële lijst van de VN. De Heilige Stoel heeft overigens geen stemrecht in de Algemene Vergadering van de VN, maar de paus kan als staatshoofd de Algemene Vergadering van de VN toespreken. Verder is de Heilige Stoel lid van diverse internationale organisaties, zoals UNESCO, OVSE en de Wereldgezondheidsorganisatie.