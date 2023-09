Uit de kermisbijlage

Lang leve de Vrouwenochtend in PX en Ode aan de Mannenochtend in De Jozef

Waar er ooit jaarlijks een kermisochtend was uitsluitend bestemd voor mannen, werd het na tientallen jaren toch ook tijd voor zo'n leuke ochtend gericht op het andere geslacht. Nel Snoek en Griet Kwakman gingen met het idee van een Vrouwenochtend naar de PX, waar men gelijk razend enthousiast reageerde. ,,Het eerste jaar wisten nog niet zo veel mensen van het bestaan en kwamen er maar tachtig vrouwen opdagen”, blikt Griet terug. ,,Het jaar daarop was het gewoon het dubbele aantal en al tijdens het vierde jaar was de zaal compleet uitverkocht!'' Door: Michelle Tuyp

Lang leve de Vrouwenochtend in PX

De Vrouwenochtend is tegenwoordig ieder jaar snel uitverkocht, met daarbij zelfs een wachtlijst voor de dames die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen. Maar, dit succes is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Er moest hard voor gewerkt worden. ,,De dinsdag na kermis begon ik altijd al te denken aan het daaropvolgende jaar”, zegt Griet. ,,In oktober werden alle artiesten al benaderd en werd het schema al zwart op wit gezet, zodat we ver van te voren wisten hoe het eruit zou komen te zien.” Dat Griet een cruciale rol heeft gespeeld bij de oprichting van de Vrouwenochtend is overduidelijk.

‘‘In het jaar 2014 werden wij voor het eerst aangekleed als vrouwen”

Bewakers in vrouwenkleding

Met de groei van het evenement kwamen er steeds meer nieuwe tradities. Zo kun is de Vrouwenochtend niet meer voor te stellen zonder de altijd excentriek geklede beveiligers René Out en Henk van der Waarde. ,,In het jaar 2014 werden wij voor het eerst aangekleed als vrouwen”, zegt Henk lachend. ,,Een aantal dames gaf ons een schort, een bril en een mooie pet. Dit inspireerde René en mij om onszelf gewoon ieder jaar te verkleden.” Hier werden de vrouwen en ook de directie van de PX enorm blij van. Met de hulp van Henks vrouw Ingrid en schoonzus Daniëlle, die jaarlijks hun make-up en schmink doen, hebben zij elke editie een totaal andere look. De kleding laten zij altijd speciaal maken door bedrijven als Pro Incognito en Partycom. ,,De reacties zijn altijd heel erg leuk. We horen vaak 'lekkertje', 'schatje' of 'omgebouwde del','' vertelt Henk. ,,Ons mooiste outfit tot nu toe vonden we de heksen. Dat was met stip ons mooiste pak!'' Henk en René maken als beveiligers bij de Vrouwenochtend alleen maar leuke dingen mee. ,,We worden na afloop geregeld nog bij omwonenden naar binnen geroepen op feestjes. Zo houden we de gezelligheid vaak nog even vast.” Henk kan nu al niet wachten op de Vrouwenochtend van 2023. ,,Wij hebben in maart al ons pak van dit jaar uitgezocht, de voorpret is dus al lang gaande voor ons!'' Met het thema 'goud' kan er wel verwacht worden dat de outfits van dit jaar 100% goud worden.

‘‘Na zijn overlijden hebben we met alle vrouwen een daverend applaus gegeven, speciaal

voor Kees.”

Onvergetelijke momenten

Of Griet al weet wat ze dit jaar gaat aantrekken? Nee, althans, op het moment van schrijven nog niet. Tegenwoordig is Griet geen dj meer op de Vrouwenochtend, maar toch kijkt ze met genot terug op alle leuke herinneringen van voorgaande jaren. ,,De eerste keer dat de Rosa's kwamen optreden was bijzonder. Ik zei vooraf tegen Mark Hildering dat hij maar even moest kijken met hoeveel mannen hij zou komen. Toen draaide ik me om en zag 25 mannen met hetzelfde shirt aan staan, dan krijg je wel een trots gevoel hoor!'' Nog meer kermisartiesten maakten deze supergezellige Vrouwenochtenden onvergetelijk voor Griet: ,,Ut Oag Wil Oak Wet was er vanaf het begin bij en kreeg iedere keer weer zeshonderd vrouwen op de knieën op de vloer, dat is ook nog wat hoor!'' Daarnaast maakte Griet soms ook emotionele momenten mee, zoals in de tijd van het overlijden van medeorganisator Kees Tuijp. ,,Dat hakte er bij mij hard in... Ik regelde alles met Kees. Na zijn overlijden hebben we met alle vrouwen een daverend applaus gegeven, speciaal voor Kees.” Over de artiesten van dit jaar wil Griet helaas nog weinig kwijt: ,,Ik ga geen hints geven, dat is zonde want het wordt weer een echte knalochtend'', zegt Griet enthousiast ,,Ik hoop dat het weer een onvergetelijke kermisochtend wordt met alleen maar gezelligheid, én natuurlijk dat de Vrouwenochtend nog vele jaren blijft bestaan. Ondanks dat ik zelf niet meer draai, blijf ik toch ieder jaar terugkomen om de sfeer te proeven. Dat wil ik niet missen!''

Ode aan de Mannenochtend in De Jozef

Net zoals de oliebollenkraam, de Kermis Hitparade op de L.O.V.E. en de attracties, is ook de Mannenochtend in De Jozef niet meer weg te denken uit het beeld van de Volendammer kermispret. Decennialang is deze feestelijke ochtend waar alleen mannen zijn toegestaan een begrip geworden op het dorp. Naast de vaste vriendenploegen die traditiegetrouw ieder jaar extreem vroeg hun bed uit klimmen om de zaterdag goed te starten in De Jozef, is er ook één artiest ieder jaar van de partij. Joop Bouwman is sinds 2004 de vaste frontman op het evenement waar hij ooit met Ad Fundum begon.

,,Na veel succesvolle jaren boette de Mannenochtend in 2003 in aan populariteit”, herinnert Joop Bouwman. ,,Als liefhebber en vaste bezoeker van de legendarische ochtend vroeg ik aan Johan ‘Boettie’ of hij me de kans wilde geven de Mannenochtend weer op poten te krijgen.” Het daaropvolgende jaar stond Joops Ad Fundum voor een halfgevulde zaal, terwijl het mannelijke publiek gedurende de ochtend rustig binnen kwam druppelen. Blijkbaar was het optreden goed in de smaak gevallen: het groeide uit tot het gesprek van de dag. Vanaf 2005 werd de Mannenochtend steeds drukker én gekker.

‘‘Er is een berucht jaar geweest dat maar weinig mannen nog een broek aan hadden”

Avonturen

Joop was als zanger van Ad Fundum ook actief in de Kerremusband en Trammeland, waarmee hij in 2008 het stokje overnam van Ad Fundum. Sinds dat moment is de Mannenochtend altijd binnen no time uitverkocht, zoals ook dit jaar weer het geval was. Dit voorjaar stond er een gigantische rij mannen voor De Jozef tijdens de kaartverkoop. Door te grote vraag gingen honderden mensen helaas zonder ticket naar huis. ,,Het geeft ieder jaar weer een kick als het berichtje binnenkomt dat het is uitverkocht een half uur nadat ze in de verkoop zijn gegaan'', zegt Bouwman.



Met zo veel beschonken en uitgelaten mannen beleef je natuurlijk ook veel avonturen: ,,Er is een berucht jaar geweest dat maar weinig mannen nog een broek aan hadden”, zegt Joop lachend. ,,Het zwaaien met broeken was dat jaar dus een trend. Later werden er nog tafels met stoelen op het podium gezet en hebben we de laatste nummers aan een tafel gespeeld. In een soort Laatste Avondmaal-setting speelden we een aantal graag gehoorde krakers, dat soort dingen gebeuren dan gewoon spontaan.''

Ode aan de Pa

Joop kijkt graag terug op een specifieke dierbare herinnering: ,,In 2009 overleed mijn vader en dat jaar wilde ik als een van de laatste nummers 'Ode aan de Bap' opdragen aan hem. Dat plan leek volledig in duigen te vallen toen ik brak tijdens het woordje voorafgaand aan het lied. Ik moest even van het podium af, terwijl de band het Amsterdamse intro speelde. De zaal begon mijn naam te scanderen, dat gaf me uiteindelijk de moed en rust om het podium weer te betreden. De hele zaal ontplofte toen we het nummer inzetten. Dat was prachtig om mee te mogen maken.”



Diezelfde editie van de Mannenochtend had nog een verrassing voor Bouwman en zijn band in petto. ,,Dat jaar hadden we het liedje ‘Omdat ie zo Mooi is’ uitgebracht”, vervolgt Joop. ,,Dat nummer was tevens de afsluiter van onze setlist die ochtend. Normaliter loopt de Mannenochtend om half twee ’s middags af, maar dit keer liep het uit. Het publiek stopte niet met zingen, ze bleven het refrein herhalen, waardoor we uiteindelijk pas om drie uur stopten met spelen. Die dag was toch wel de mooiste die we als band hebben meegemaakt.”

Is de Mannenochtend nou per se zo leuk omdat er geen vrouwen zijn? Volgens Joop is dat niet het geval. Wél gaan er volgens hem honderden spreekwoordelijke ‘kettingen los’ tijdens het festijn. De emoties komen los tijdens de Mannenochtend. Er wordt gefeest, gedanst, gezongen, gelachen en gehuild. ,,Vroeg in de ochtend zie ik de ploegen al langs mijn huis lopen op weg naar De Jozef. Na al die jaren krijg ik dan nog altijd kriebels in mijn buik als ik ze zie gaan.'' De inmiddels beroemde sfeer en het magische gevoel dat de ochtend oproept is al sinds het begin aanwezig, en zo zal het ook altijd blijven, hoopt Joop. ,,Als ik vergelijk hoe ik in 1988 zelf in de zaal zat en hoe het nu is, moet ik concluderen dat er eigenlijk weinig is veranderd. Generaties komen en gaan, maar de tradities proberen we in stand te houden. Op zaterdagochtend feesten mannen al tientallen jaren op dezelfde manier.”



Dit jaar staat Joop weer vertrouwd op het podium tijdens de Mannenochtend met zijn geliefde band Trammeland. Hij heeft positieve verwachtingen: ,,Mijn broer zegt ieder jaar steevast: 'Dit was jullie beste optreden ooit!', zo is het natuurlijk niet altijd. Het moet goed vallen en de ene keer is het net iets magischer dan de andere keer'', besluit Joop. ,,Maar toch heb ik goede hoop dat dit jaar er weer eentje wordt waarvan men na afloop zegt dat het in de top 3 staat van onze beste optredens.”