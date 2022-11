Lange Weeren-plan gepresenteerd in volle Amvo-zaal

Gisteravond vond in de Amvo een informatie-avond plaats over de Lange Weeren. Het was een drukbezochte bijeenkomst. De meeste aanwezigen waren daardoor aangewezen op een staanplaats. En op het parkeerterrein voor de deur was geen plek meer te vinden. Volgens wethouder Angelique Bootsman duidde de grote belangstelling op de heersende woningnood.

Er waren dan ook veel jongeren aanwezig. Soms in groepsverband of met hun partner, soms met hun ouders. Zij zagen een omvangrijk plan gepresenteerd worden, waarin relatief veel plaats is voor groen en water. In het plan is tevens ruimte voor een park. Aan de wensen van het Hoogheemraadschap gaf men onder meer gehoor door de waterpartijen en het groen lagergelegen te willen aanleggen. Dit om in geval van hevige regenbuien het overtollige water te kunnen bergen.

Verder kwam natuurlijk de woningbouw aan de orde. Zoals de wethouder Kes eerder al duidelijk maakte, zal eenderde bestaan uit sociale huurwoningen. Een ander derde deel uit betaalbare huizen en het resterende aanbod uit ‘dure’ woningen. Ook werd bevestigd dat het college graag een sporthal, supermarkt en school zou willen zien in de Lange Weeren. Daarnaast een buslijn die door de nieuwe wijk komt te rijden. Dit past mede in het streven om het geplande gebied zoveel mogelijk autoluw te maken.

Op 15 december kan de gemeenteraad instemmen met het plan. Tot die tijd moet men nog werken aan enkele details in het voorstel, dat na het fiat van de raad meteen naar de provincie zal worden gestuurd. De raadsleden kregen het Lange Weeren-plan al eerder te zien tijdens een informele bijeenkomst hiervoor. Dat werd toen al ontvangen met een applaus. Of dit een voorteken is van een officiële goedkeuring zal over ongeveer een maand blijken. In de Nivo van volgende week zal een uitgebreider verslag van deze avond te lezen zijn.