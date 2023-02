3e Klaphekfestival 2023: Britpop

Langverwacht thema maakt eindelijk zijn opwachting

Dit jaar met Hemelvaart in het Boelenspark een langverwacht thema: Britpop. ,,Hoewel de term anders doet vermoeden is de enige vereiste voor de deelnemende bands ‘zolang de muziek maar uit Engeland komt’. Britpop klinkt nou eenmaal wat lekkerder dan ‘zolang het maar Engels is’”, lacht organisator Bianca Vos. De veertiende editie van het 3e Klaphekfestival belooft een spektakel voor jong en oud te worden.

Door: Kevin Mooijer

Aan de tekentafel van het 3e Klaphekfestival heeft het thema ‘Britpop’ al vaak de revue gepasseerd. ,,Iedere keer hadden we een reden om het niet te doen, ondanks dat ook wij de potentie in het thema natuurlijk inzien”, zegt Vos. ,,Waar we bijvoorbeeld meerdere jaargangen tegenop liepen was dat het thema teveel aansloot op het thema van een jaar daarvoor. Met ‘Van eigen bodem’ als laatste thema wordt nu de weg vrijgemaakt voor Britpop.” De smeekbedes om het Engelse thema kwamen niet alleen vanuit het bandjescircuit. ,,Ook bezoekers hebben het thema geopperd. Klaphekfanaat Ester Conijn is al zeker tien jaar aan het lobbyen voor dit thema. Ze zal verheugd zijn dat het donderdag 18 mei 2023 gerealiseerd wordt”, lacht de organisator.

Loting

,,We hebben dit jaar ontzettend veel aanmeldingen van bandjes ontvangen. Helaas is het wat tijdsbestek niet mogelijk om iedereen te laten spelen, daarom hebben we geloot. Alle bandnamen zijn in een hoge hoed gegaan, zijn door elkaar gehusseld en een voor een uit de hoed getrokken. We hebben één uitzondering gemaakt. Roundhouse is gevraagd als afsluiter. Ten eerste omdat zij een uiterst geschikte eind-act zijn en ten tweede omdat de gezelligheid een rol speelt. Als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen sta je met je vrienden in het park, genietend van de zon en muziek met een glas bier in je hand. Het kan dan lastig zijn om bandleden te vinden die bereid zijn tot het slotakkoord te wachten.”De loting heeft geresulteerd in een gevarieerd programma. ,,We hebben geluk gehad met de loting. De mix tussen nieuwe en bestaande bands, jonge en ervaren muzikanten is bij toevallige wijze spot on. Net als vorig jaar wordt het 3e Klaphekfestival om 11.30 uur afgetrapt door Juf Linda en Meester John met het kinderprogramma. Een half uur later begint het bandjesprogramma in Britpop-thema.” De deelnemende bands zijn: J-Nius, Stikkend Lampie, Spotted Dick, Old Spice, Hot Stuff, Veto Kasibuko, Sigh Hollywhoo, Stereo Sessions en Roundhouse. ,,Hoewel de loting heeft geresulteerd in een prachtig programma hebben we ook een aantal top-acts moeten laten schieten. Onder meer AlascA en Beng Beng hebben het niet gered. Hopelijk zijn zij er volgend jaar wel weer bij.”

Succes

Als de zon aan de hemel staat op Hemelvaartsdag rukt een groot deel van Edam-Volendam uit naar het Boelenspark. Volgens Bianca Vos is de laagdrempeligheid een onmisbaar element in het succes van het festival. ,,Lokale bands die muziek maken aan de hand van een leuk thema, de mix aan publiek, gratis toegang, de gezelligheid. Het complete plaatje zorgt voor een uniek evenement voor jong en oud. Van de kleinste kinderen die zich uit kunnen leven op de springkussens en speelattributen tot de feestganger en muziekliefhebber die de line-up aandachtig volgen tot de opa’s en oma’s die een uurtje komen genieten met de kleinkinderen. Alles komt samen op het 3e Klaphekfestival. Dat is de kracht.”