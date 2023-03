Vacature

Lasser / Metaalbewerker Aluminium | Vacature bij Pneuman

Pneuman in Volendam is marktleider in conventionele en digitale brandmeldpanelen die worden afgezet in binnen- en buitenland. Wegens pensionering van onze huidige topper zijn wij op zoek naar een: Lasser / Metaalbewerker Aluminium

Wat kun jij verwachten?

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Metaal en Techniek.

25 vakantiedagen en 6½ vooraf vastgestelde adv dagen bij een werkweek van 39 uur.

Goede pensioenregeling en een bijdrage aan je ziektekostenverzekering. Flexibele werktijden.

Extra eindejaarsuitkering als we met z’n allen goed presteren.

Gezellige collega’s met wie je regelmatig een feestje viert.

Wat verwachten wij?

Mbo niveau 2/3 richting metaalbewerking.

Je hebt ervaring met het lassen van aluminium (TIG)

Je kunt van tekening lezen.

Je bent creatief, oplossingsgericht en gaat secuur te werk.

Je bent enthousiast en gemotiveerd.

Je kunt zelfstandig werken.

Je bent in het bezit van een geldig VCA diploma of je bent bereid om deze te halen.

Samen met een team van gezellige collega’s werken we aan een geweldig doel. Een veilige werkplek voor alle mensen in Nederland. Jouw werkplezier staat hierin centraal. Flexibiliteit, een fijne werksfeer en natuurlijk een goede beloning is wat je van ons kan verwachten. Ben je benieuwd naar wat we jou te bieden hebben? Solliciteer dan direct via: 0299 41 13 50 of mail naar: info@pneuman.nl