Deephouse album brengt je in Ibizasferen

Leeman Brothers lanceren ‘Stranger Days’

‘Stranger Days’, zo luidt de titel van het nieuwe album van dj-duo Leeman Brothers. Roy en Rick Leeman hebben creatief gebruik gemaakt van de noodgedwongen binnenshuis besteedde uren tijdens de coronapandemie. Het resultaat is een deephouse album met zeven gloednieuwe tracks.

,,’Stranger Days’ brengt je in Ibiza sferen”, zegt Roy. ,,Daarmee doel ik zowel op de relaxte strandclub vibe als de stijl die je terug hoort op de dansvloer van de roemruchte nachtclubs. Als we het album een label zouden moeten geven zou ik zeggen een mix tussen deephouse en progressive house. Het is hoe dan ook toegankelijk voor een breed publiek. Kenmerkend voor ‘Stranger Days’ is het warme, zomerse geluid.”

Hoewel het dj-vak voor de tweelingbroers nog altijd hobby is, maken ze al tien jaar eigen werk. ,,Draaien doen we al veel langer, zelfs al bijna 25 jaar. Eigen werk begonnen we zo’n tien jaar terug mee. Ons eerste album ‘Soulsaver’ brachten we in 2020 uit. Inmiddels hebben we wereldwijd tussen de 8.000 en 12.000 onlineluisteraars per maand en sommige tracks van ons gaan zelfs over de 130.000 streams. We hopen diezelfde aantallen te benaderen met ‘Stranger Days’.” Tot voor kort maakte het dj-duo sporadisch een eigen track, maar door de lockdowns van de afgelopen twee jaar is het creatieve proces in een stroomversnelling geraakt. ,,Sinds we onze complete setup bij mij thuis hebben geïnstalleerd heb ik ieder vrij half uurtje aan het album besteed. Het resultaat komt niet alleen de liefhebber ten goede, maar ook collega-dj’s kunnen de ‘Stranger Days’-tracks in hun eigen set gebruiken.”

Enerzijds heeft de coronapandemie het artistieke vermogen van Leeman Brothers een boost gegeven, maar anderzijds werd de agenda geschrapt. ,,Alles dat gepland stond is vanwege de maatregelen afgeketst. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zogenaamde ‘label-nights’ waar we in Macedonië zouden draaien. Dat die show niet door ging was een flinke tegenvaller.” Roy en Rick hopen snel met hun nieuwe werk de hort op te kunnen. ,,We tellen de dagen af tot we weer achter de draaitafels kunnen staan.”



‘Stranger Days’ van Leeman Brothers is vanaf heden te beluisteren via Spotify en Beatport. Over twee weken staat het album ook op de overige bekende streamingsdiensten. https://open.spotify.com/album/3ornzjxZpXyFBpj9Omd7tV?si=-lM4Q9tzT1mw31mp_8W6Jw&utm_source=copy-link