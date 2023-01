Leerlingen krijgen les in het maken van vuurwerk

Nadat al vele groepen van de basisscholen uit Volendam een bezoek hadden gebracht aan het Don Bosco College was het vrijdag 13 januari de beurt aan de leerlingen van groep 8 van De Blauwe Ster uit Monnickendam.

Door: Klaas Smit

Al jaren wordt op het DBC tijdens de natuurscheikundelessen aandacht besteed aan vuurwerk. Afgelopen jaar resulteerde dat tot de eerste les waarin de middelbare scholieren zelf vuurwerk mochten maken. Die les kreeg vorige week een vervolg.

Nieuwjaarsbrand uit 2001

Dat het belangrijk is om kinderen de gevaren rondom het afsteken van vuurwerk bij te brengen weet de Volendamse gemeenschap als geen ander. De beruchte nieuwjaarsbrand in café De Hemel uit 2001 raakt op het Don Bosco college nog steeds een gevoelige snaar. Zes leerlingen van de school overleefden de brand niet.

Natuurkundedocent Kim Blankendaal laat weten dat het belangrijk is om met de vuurwerklessen een bijdrage te leveren aan de veiligheid van kinderen. De leerlingen kregen vervolgens de opdracht om een stukje vuurwerk te maken, waarbij zij verschillende elementen in hun vijzel mochten mengen en in een hulsje mochten stampen.

Alle hulsjes werden vervolgens in een brandvrije bak gezet en aangestoken. Wat volgde was een aaneenschakeling van fonteintjes van vuur met verschillende kleuren. Deze kinderen van De Blauwe Ster weten nu hoe vuurwerk werkt, hoe de verschillende kleuren ontstaan maar bovenal hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn.