Leerlingen Petrusschool spenderen schooldag in speelpark

Om de naderende zomervakantie te vieren besloten de leerkrachten van de St. Petrusschool de leerlingen te verrassen op een bijzondere schooldag. In plaats van in de schoolbanken rekensommetjes in hun hoofdjes te stampen zochten ze de buitenlucht op.

In groten getale haastten ze zich naar het park in de Broeckgouw om daar alle speeltoestellen eens grondig te testen. Klimmen, klauteren, graven, springen, rennen, balanceren en de echte waaghalzen baanden zich zelfs langs de touwen over het water.

Onder de warme zon werden alle kinderen getrakteerd op een waterijsje. Aan de picknicktafel, met zicht op het zomerse schouwspel, zagen de leerkrachten dat het goed was.