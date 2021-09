Lege schappen bij Deen Supermarkten in de Stient

Een icoon is niet meer. Deen de Stient is de eerste van de in totaal drie filialen in Volendam die na tientallen jaren voorgoed zijn deuren moet sluiten. Als alles volgens planning verloopt heropenen de deuren op vrijdag 1 oktober onder de vlag van Albert Heijn.

Wie Deen de Stient afgelopen vrijdag nog een bezoekje wilde brengen, trof een bijna apocalyptische situatie aan; hoge kortingen maar vrijwel uitsluitend lege schappen. Ondanks de bedroevende situatie hielden de vertrouwde gezichten van het Deen-team de moed erin, de service was goed en ongedwongen als vanouds.

Het Deen-team liet de tranen de vrije loop toen zij het einde van het Deen-tijdperk inluidden door samen The Cats-klassieker ‘The end of the show’ te zingen. Dat dit team ook in de AH-winkel actief zal zijn, zal voor veel Volendammers de pijn verzachten.