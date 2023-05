Algemeen

Legertruck van drie ton amper vooruit te krijgen Vrijdagavond vond op het parkeerterrein voor sporthal de Opperdam de wedstrijd plaats van sterkste man/vrouw van Volendam. Ondanks het mooie weer toch een magere opkomst, waarbij ook nog een aantal deelnemers van buiten het dorp kwam. Na een goede warming-up begon de wedstrijd, die bestond uit zes disciplines: legertruck trekken, zandzakken sjouwen, zoveel mogelijk stenen verplaatsen, tractorbanden omkeren, ronde keien tot 80 kilo heen en weer tillen en powerliften. De uiteindelijke winnaar werd Mike Smit. Lange tijd heeft hij in Volendam gewoond maar tegenwoordig heeft hij zijn domicilie in Sijbekarspel. Zo’n vijf keer per week zit hij in de sportschool en dat heeft vrijdag zijn vruchten afgeworpen. |Doorsturen

