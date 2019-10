Lening oversluiten dankzij nieuwe lage rente nog aantrekkelijker

Een historisch ‘hoogtepunt’: de rente op leningen is onder de 4% gedoken. Dit maakt het oversluiten van een lening steeds interessanter. Consumenten kunnen duizenden euro's besparen wanneer ze hun oude lening verruilen voor een nieuwe.





Wie in 2013 een lening afsloot kreeg te maken met een leenrente van minimaal 8%. Dit was in 2016 gedaald tot gemiddeld 6,5%. 2019 is een historisch jaar: voor het eerst duiken de leenrentes onder de 4%. Frisia Financieringen is een van de eersten die een persoonlijke lening tegen een rente vanaf 3,9% aanbiedt.

Dit is goed nieuws voor consumenten die een nieuwe lening afsluiten. Voor mensen met een bestaande lening lijkt dit een zure appel, maar niets is minder waar. Door het oversluiten van de bestaande lening profiteren consumenten van de huidige lage rente. Oversluiten kan op de eindstreep duizenden euro's voordeel opleveren, met een gemiddelde van €5000.



Korte looptijd voordeliger

Er zijn twee manieren waarop consumenten op hun oude lening kunnen besparen. De lage rente biedt het meeste voordeel, maar ook een kortere looptijd is interessant. Dankzij de lage rente kan de looptijd van bestaande leningen verkort worden, terwijl de maandlasten gelijk blijven. Wie zijn maandlasten liever verlaagt blijft eenzelfde looptijd aanhouden. Het kan dus twee kanten op: de consument heeft het voor het uitkiezen.

Rente blijft niet laag

De historisch lage rente lijkt een onhoudbare situatie. Bedoeld om de economie en geldstromen te stimuleren, terwijl dit in de praktijk weinig gebeurt. Bij een nóg lagere (of negatieve) rente gaan bedrijven en consumenten echt niet meer investeren. Toch komt er aan goedkoop geld voorlopig nog geen einde, aldus de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat geeft consumenten wat meer ruimte: een lening oversluiten kan nu óf over 3 maanden.

Toch is de kans aanwezig dat de ECB (Europese Centrale Bank) de rente uiteindelijk weer verhoogt. Logischerwijs stijgt dan alles mee: van hypotheekrente tot spaarrente en natuurlijk de kredietrente. Lenen en oversluiten wordt dan ook weer duurder. Bij stijgende rentes zullen huizenprijzen dalen: dat is het zogenaamde rimpeleffect. Wordt de woning minder waard, dan kun je maar beter geen dure (persoonlijke) lening meer hebben.

Kenners adviseren dan ook om niet te lang te wachten met het oversluiten van een lening.

Een lening oversluiten

Moest je vroeger een afspraak bij de bank maken, tegenwoordig sluit je een lening online over. Dat hebben we allemaal aan digitalisering te danken. Het is voor consumenten wel belangrijk om zich goed te oriënteren. Biedt het oversluiten voldoende voordeel en hoe zit het met kosteloos aflossen?

Bij sommige leningen betaal je een boete wanneer je deze vervroegd aflost (en dus ook oversluit). Maar zelfs mét boete kan het voordeliger zijn om over te sluiten. Een kwestie van goed rekenen en vergelijken.

Iemand met meerdere kleine leningen kan deze beter samenvoegen. Met één groot leenbedrag wordt de rente automatisch lager: dit betekent ook lagere maandlasten.at tegenover de toch al lage rente en de rekensom is rond.