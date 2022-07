Let op: nep-controles op rookmelders!

Vanaf 1 juli 2022 moet in alle woningen op elke verdieping een rookmelder hangen. “Helaas maken criminelen gebruik van deze nieuwe verplichting,” zegt de veiligheidsregio. “Criminelen tonen aan de deur een zelf gemaakte identiteitskaart en zeggen te komen ‘controleren op rookmelders’. Zij stellen zich bijvoorbeeld voor als medewerkers van De Vooruitgang, van de gemeente, politie of brandweer. Eenmaal binnen beroven ze mensen van hun bezittingen.

Goed voor u om te weten: gemeenten, politie, brandweer of medewerkers van De Vooruitgang komen NIET controleren of je in het bezit bent van een rookmelder en al helemaal niet zonder afspraak. De verplichting is er wel, maar wordt niet gecontroleerd. Laat dus niemand zomaar in huis. Dat geldt buiten de rookmelders ook voor andere zaken. Voor een bezoek bij u thuis maakt De Vooruitgang áltijd vooraf een afspraak en is er al telefonisch of schriftelijk contact geweest zodat u weet dat u ons kunt verwachten.



Ons advies:

• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Open ook de algemene toegangsdeur van uw complex niet op afstand via de intercom als u niet zeker weet wie de persoon is die bij u aanbelt.

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u binnen iets gaat halen. Let ook op uw achterdeur: vaak houdt één persoon u aan de praat, terwijl de handlanger via de achterdeur uw woning betreedt en vervolgens uw eigendommen steelt.

Vertrouwt u het niet helemaal?

Bel de organisatie waar de onbekende zich voor uitgeeft om het te controleren. Zoek daarbij zelf het telefoonnummer op en bel niet naar het telefoonnummer dat de onbekende u verstrekt. Laat degene die aanbelt gerust wachten en sluit uw deur terwijl u aan het bellen bent.



Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte bij de politie. Als de oplichter nog in de buurt is, bel dan direct 112.