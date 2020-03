Veel buitenlandse annuleringen voor dijk-ondernemers

Leven ligt (deels) plat

Waar normaal gesproken honderden kinderen samendrommen om hun wedstrijdje te spelen, ligt het park van RKAV Volendam er zaterdagmorgen verlaten bij. Het slot op de poort, geen enkele voetbalactiviteit. Zieke en oudere bij de Zorgcirkel aangesloten mensen mogen minimaal bezoek ontvangen, het Don Bosco College laat maandag alleen de eindexamenleerlingen toe, het water van De Waterdam is niet begaanbaar, een evenement als Bestival in de PX is afgelast: het (sociale) leven ligt vanwege Corona deels plat in Edam-Volendam.

Van onze redactie.

De zalen van de Opperdam waren zaterdag nog wel open, om te sporten. AV Edam en EVC hebben de trainingen afgelast, FC Volendam traint maandag wel, maar achter gesloten deuren en in groepjes. Ook de kerkbanken zullen leeg blijven tot 1 april. Op zaterdag is de Heilige Mis te volgen via LOVE-radio en op zondag is de Mis zonder publiek te zien op LOVE-tv.

Vrijdag bleven per klas enkele basisscholieren thuis vanwege verkoudheid of hoesten. Op sommige basisscholen mochten de kinderen wel naar binnen, de ouders moesten buiten blijven.

Het DBC heeft vrijdagmiddag de leerlingen thuis gelaten, dat geldt ook voor maandag, behalve de examenleerlingen. Die zullen in groepjes (op veilige afstand) hun examens kunnen vervolgen.

De gevolgen van het coronavirus voor de horecaondernemers op de dijk is aanzienlijk. ,,Op dit moment is zeker de helft van alle hotelreserveringen tot ten minste 1 mei aanstaande gecanceld”, licht Jan ‘Pom’ Zwarthoed van Le Pompadour toe. ,,Deze doelgroep bestaat voor een groot deel uit ouderen uit Azië en Scandinavië. Ze durven het risico op besmetting niet te nemen en kiezen ervoor om thuis te blijven.”

Pieter Jonk, eigenaar van Restaurant de Koe, wordt ook geconfronteerd met drastische gevolgen. ,,Wij zijn gespecialiseerd in groepslunches voor toerisme uit Azië en Zuid-Amerika. Ik heb het idee dat sowieso alle Aziatische groepsreizen zijn geannuleerd. We hebben voor ons personeel bij het UWV inmiddels een aanvraag uitstaan met betrekking tot werktijdverkorting. Momenteel zitten we in het proces waarin we moeten aantonen dat we hinder ondervinden van het coronavirus. Daarbij heb ik oproepkrachten helaas moeten mededelen dat we voorlopig geen werk kunnen bieden en heb ik de vaste krachten gevraagd of ze bereid zijn hun vrije uren in deze periode op te nemen.”

Paracetamol

Door een bericht dat onlangs in het AD verscheen, is in heel Europa de neiging ontstaan om zoveel mogelijk paracetamol te hamsteren. In dat artikel stond dat er gevreesd werd voor een tekort aan het farmaceutische product. Volgens een apotheker in Volendam is deze angst onterecht. Paracetamol blijft leverbaar bij de apotheken. Ook als de situatie rond het coronavirus zou verergeren en langer aanhouden. Bij de Volendamse apotheken stelde men wel een rantsoen in van twee doosjes paracetamol per persoon. Dit om te voorkomen dat de hele voorraad van het product slechts bij een beperkte groep mensen belandt.