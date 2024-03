Joey’s inspirerende ontmoeting met Djokovic

Levenslessen op de tennisbaan

Onbewust van de ware aard van het moment, stond een veertienjarige Joey Jonk vol bewondering te kijken naar een schouwspel van tennis dat hij nooit zou vergeten. ,,Tijdens een trainingssessie op de tennisbanen van een hotel in Dubai, zag ik twee spelers een machtige strijd leveren,” herinnert de Volendammer, die ooit zelf droomde van een professionele tenniscarrière. ,,Mijn besef van het moment veranderde volledig toen mijn vader naast me kwam staan en zei: ‘Kijk eens goed naar zijn gezicht’. En daar stond ik, oog in oog met Novak Djokovic.” Door: Kevin Mooijer

Met een recordaantal van 98 titels op het hoogste niveau, heeft Djokovic zijn plek in de tennisgeschiedenis naast legendes als Rafael Nadal en Roger Federer meer dan verdiend. De Serviër heeft hen in veel opzichten zelfs overtroffen. Joey Jonk (28), die Djokovic al volgde voordat deze zijn eerste Grand Slam won, had per toeval een onvergetelijke ontmoeting met zijn idool.

Besef

,,In 2010 was ik met mijn ouders op vakantie in Dubai,” blikt Joey terug.

,,Mijn vader en ik zouden een balletje gaan slaan. Ik liep alvast vooruit om te kijken om een vrije baan te vinden en stuitte op twee mannen die ongelooflijk hard sloegen.” Joey, die destijds trainde voor een professionele carrière in het tennis, was gefascineerd door hun kracht en techniek. ,,Hoewel ik merkte dat hun niveau ontzettend hoog was, had ik niet gelijk door naar wie ik stond te kijken. Pas toen mijn vader naast me kwam staan en me wees op het gezicht van een van de spelers, besefte ik het. Ik stond naar mijn grote voorbeeld te kijken.”

Het werd een moment om nooit te vergeten voor Joey. Zijn vader Wim en hij waren de enige toeschouwers van een intensieve trainingssessie tussen Novak Djokovic en Viktor Troicki, beiden spelers van wereldklasse en recente Davis Cup-winnaars. In voorbereiding op de Australian Open verbleven ze in Dubai om te acclimatiseren en een jetlag te voorkomen. ,,Na hun sessie kwam Djokovic naar me toe en vroeg of ik ook tennis speelde,” vertelt Joey met een glimlach. ,,Ik deelde mijn dromen en hij nodigde me uit voor een wedstrijdje de volgende dag. Ik kon mijn oren niet geloven.”

Inspiratie

De volgende dag, op de afgesproken tijd, verscheen Djokovic op de baan om de veertienjarige Volendammer een en ander bij te brengen. ,,Ik was een enorme fan van hem en droeg altijd zijn tenue als ik speelde. Voor deze bijzondere gelegenheid deed ik dat uiteraard ook,” vertelt Joey, die moet lachen als hem gevraagd wordt of hij enige kans had tegen de Serviër. ,,Op die leeftijd had ik geen schijn van kans. Wel geloof ik dat ik, als volwassene, technisch misschien in staat zou zijn om met hem mee te komen. Maar op dit niveau komt het aan op het beperken van fouten, en Djokovic is daar een meester in. Waar de gemiddelde topspeler zijn spel met twee of drie versnellingen kan opvoeren, kan Djokovic dat wel tien keer, zonder dat zijn spel eronder lijdt. Daarom is hij ook de meest gedecoreerde speler in de geschiedenis van het tennis.”

Naast het meest memorabele trainingsmoment van Joeys leven, bood Djokovic hem ook waardevol advies. ,,Blijf volhardend en zorg dat je van het spel blijft genieten,’ drukte hij me op het hart. Die woorden heb ik jarenlang in acht genomen, tot ik op mijn twintigste toch besloot af te haken.” Terugkijkend op die beslissing, voelt Joey soms spijt, vooral wanneer hij ziet hoe zijn voormalige trainingsgenoten nu de Nederlandse top vormen. ,,Ik had daar bij kunnen zijn als ik had doorgezet. Toch kies ik ervoor positief te blijven: nu ben ik personal trainer en medeoprichter van de OCC Health Center, iets waar ik echt trots op ben.”

Enkele jaren na de bijzondere ontmoeting met zijn idool, las Joey in Djokovic's biografie hoe een vergelijkbaar moment het vuur in Djokovic zelf had aangewakkerd. ,,Als kind woonde Djokovic een training bij van een Servische top tennisster die de tijd nam om met hem te praten en hem te adviseren. Zij deed voor hem wat hij voor mij deed. Het is bewonderenswaardig dat hij dat voor mij deed; hij was tot niets verplicht, maar besloot toch de tijd en moeite te nemen om mij te inspireren. Het was oprecht een onvergetelijke ontmoeting.”