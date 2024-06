Levenslessen van een moedige vader

Hallo Kevin,

Ik ben blij met je compliment over mijn stuk in de Nivo. Ik hoop dat ik meer mensen kan overtuigen tijd met hun dierbaren door te brengen. Want later is altijd iets dat wij nooit zeker zullen weten. Genieten van de tijd die we nog hebben doen wij zeker.

Veel genieten van de mooie momenten samen, dat is wat ik de mensen ook graag wil meegeven. Niet pas wanneer je ziek bent. Haal het maximale uit het leven en probeer geen muur om je heen te bouwen. Want weet dat je er nooit alleen voor hoeft te staan. Durf hulp te vragen want je bent niemand tot last zoals velen wel denken.

Met vriendelijke groet,

Theo