Linsey Schilder zingt Aaf Beers en haar missieteam toe ter afsluiting van de Mariamaand

Zaterdag 29 oktober sluiten we deze maand, de Mariamaand, af met zang van Linsey Schilder. Samen met organist Gustaaf Schulz zingt zij niet alleen ter ere van Maria, maar tevens met groot respect, voor Aaf Beers en haar missieteam.

Gustaaf Schulz verzorgde alle arrangementen bij de te zingen liederen. Ook schreef hij een nieuw Avé Maria en draagt dit op, gezongen door Linsey, aan Aaf Beers en haar missieteam tijdens de communie.

Bij de intrede zingt Linsey, Der Mond ist aufgegangen, van J.P. Schulz (1790).

Dan zingt zij: O, Jesus I have promised, als tussenzang.

Bij het offertorium wordt thé Anthem (the Crack) van Leonard Cohen gezongen, waarin een leuke kwinkslag naar Aaf Beers klinkt.

Een jubileum? Nee! Maar 58 jaar werken uit naastenliefde, voor vele landen ter wereld, alsmede in Volendam e.o., roept een keer om een muzikale opsteker.

Tot slot zingt Linsey het Duitse Maria lied: (waarvan het eerste couplet is afgedrukt) “Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! Segne all mein Denken, segne all mein Tun! Lass in deinem Segen, Tag und Nacht mich ruhn”!

Met deze Duitse zegenbede aan Maria wensen Linsey en Gustaaf u allen, maar in het bijzonder Aaf Beers en haar missieteam nog vele arbeidzame jaren in gezondheid toe!