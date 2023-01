Lisa van Susteren van `t Wapen van Middelie ondernemer van het jaar

Traditiegetrouw vond ook dit jaar de verkiezing van ondernemer van het jaar plaats in Zeevang. Op initiatief van Zeevang Ondernemers (ZO!) kon er gestemd worden op drie genomineerden. Ook dit jaar werden de leden en hun partners uitgenodigd om online te stemmen. Na het tellen van alle stemmen bleek dat Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie er met de winst vandoor ging.

Voorafgaand aan de stemronde hadden ZO!-leden hun favoriete ondernemer voor mogen dragen, waaruit het bestuur drie ondernemers genomineerd heeft voor de ‘Ondernemer van het Jaar 2022’ verkiezing: Laura en Koos Buisman van Buisman Tuinmachines, Jos Karsten van JLD International en Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari, die als vanouds kon worden gehouden in Café Seevanck, werd de winnaar van de verkiezing bekend gemaakt. Online stemmen

Het stemmen, dat de afgelopen twee jaar noodgedwongen online gebeurde, beviel het bestuur zo goed dat ook dit jaar voor deze manier is gekozen. Cajo Vroom, voorzitter: ‘Ook dit jaar hebben we de leden en hun partner uitgenodigd om online hun stem uit te brengen, met behulp van een unieke code. Dat verzoek ging dit jaar gelukkig wel weer gepaard met een uitnodiging voor de fysieke nieuwjaarsreceptie in Café Seevanck. We zijn blij dat we de bekendmaking dit jaar weer als vanouds kunnen doen en met elkaar op het nieuwe jaar kunnen proosten.’ 't Wapen van Middelie

Na het zien van de interviews, professioneel gemaakt door Wim Doets, ook lid van ZO!, werd er volop gestemd door de leden. Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie werd vervolgens tijdens de nieuwjaarsreceptie gekroond tot ‘Ondernemer van het jaar 2022’. Met haar restaurant in Middelie vervult zij een belangrijke rol in de samenleving. Lisa: ‘We zijn de plek waar het verenigingsleven samenkomt, waar bezoekers aan onze gemeente kunnen overnachten en waar ons restaurant 4 dagen in de week geopend is voor gasten. Die komen uit het dorp, maar ook uit de omgeving. Het leuke is dat iedereen bij ons binnenstapt. Of dat nu op de klompen of in driedelig pak is. We willen graag dat iedereen zich hier welkom voelt en dat lukt denk ik aardig. Lisa is verrast met de winst van de eervolle titel ‘Ondernemer van het Jaar 2022’. Lisa besluit: ‘Ik ben 15 jaar geleden bij Kees de Groodt in ’t Wapen komen werken en heb het 4 jaar geleden van hem overgenomen. We hebben altijd goed contact gehouden en hij was ontzettend trots op de nominatie. Helaas is hij gisteren overleden, waardoor ik hier wel met een heel dubbel gevoel sta.’ Het bestuur van Zeevang Ondernemers kijkt terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Cajo: ‘Wij zijn trots op de verscheidenheid van ondernemers in onze vereniging en dat zie je terug in de genomineerden. Onze felicitaties aan Lisa van ‘t Wapen van Middelie en ook aan Koos en Laura van Buisman Tuinmachines en Jos van JLD International.

Foto: Christy Rijser