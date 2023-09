Transparant in plaats van ondoorzichtig

Lokaal bedrijfsleven kan profiteren van de samenwerking tussen ENVIEM en Hezelaer Energy

De energiemarkt is er een vol valkuilen. Vanuit de ontstane synergie tussen twee spelers die de krachten hebben gebundeld, wil Volendammer Carlo Binken onze gemeenschap daarvan mee laten profiteren. Als CFO van ENVIEM zocht en vond hij een passende partner in Hezelaer Energy. ,,De energiemarkt heeft een hoog cowboy-gehalte, waar je ziet dat particulieren en ondernemers misleid kunnen worden en waar afspraken niet worden nagekomen. Onder meer door de aanwezigheid van vele tussenpersonen.

Carlo Binken en Pim van Rijsewijk: ,,De energiemarkt bestaat uit een hoog cowboy-gehalte.”

Hezelaer Energy werkt op een transparante manier en maakt de prijs eerlijk en zichtbaar en kan je rechtstreeks zaken mee doen want het is een energiebedrijf met een eigen leveringsvergunning.” Inmiddels zijn al diverse ondernemers in onze regio klant geworden van Hezelaer Energy en is een samenwerking gestart met Smit Elektra voor onder andere de plaatsing van zonnepanelen bij klanten van Hezelaer Energy. ,,En het lijkt mij gaaf om meer Volendamse ondernemers en particulieren te voorzien van een fatsoenlijk energiecontract. Vandaar bijgaand aanbod.”

,,Als ENVIEM zitten we in de transitie van fossiele brandstof – liters benzine – naar energie in de vorm van kilowatturen, zegt Carlo. ENVIEM is een internationaal opererend familiebedrijf gevestigd in Harderwijk en heeft een omzet van €2,5 miljard, als exploitant van ruim zeshonderdvijftig benzinestations van TinQ en Gulf en producent van smeermiddelen. ,,Voor die eerder genoemde overgang heb ik – in de zoektocht naar een partner – veel energiebedrijven bezocht en meerdere gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben we een meerderheidsbelang in Hezelaer Energy genomen. Ik ben trots op onze samenwerking, want het zijn fijne, integere mensen. Zoals gezegd bestaat de energiemarkt uit een hoog cowboy-gehalte, daar hebben ook veel Volendamse ondernemers last van gehad. Ik ben ervan overtuigd dat we met Hezelaer Energy, wat nu nog een relatief onbekend bedrijf is, maar wel een groep van 40.000 klanten bedient van groot naar klein, een goede, deskundige partner hebben.”



,,We zijn een zakelijke energieleverancier met een andere positionering dan de traditionele grote partijen”, zegt Pim van Rijsewijk, salesmanager bij Hezelaer Energy.

‘‘Misschien groeien wij daardoor langzamer, maar we bouwen wel loyaliteit op bij de mensen’’

,,Wij ontwikkelen eigen duurzame assets, hebben eigen windparken, zonneparken, warmtenetten, dus we produceren onze eigen duurzame energie. En we maken een soort van ronde koppeling richting eindklanten: we staan voor het lokaal opwekken van duurzame energie om dat vervolgens lokaal af te zetten. Richting gemeenten, bedrijven, industrieterreinen, particulieren. Daartussen zitten veel aanverwante diensten, zoals de klant helpen met het besparen van de kosten, besparen op energieverbruik, wet- en regelgeving.”

,,Wij zijn een familiebedrijf en Hezelaer Energy past bij onze cultuur”, vervolgt Carlo . ,,We zijn samen zelfs een heel dorp – Terheijden in Brabant – aan het verduurzamen.” Pim: ,,Ons credo is ‘it’s all clear’. De energiemarkt is voor de mensen complex, ze zien door de bomen het bos niet. Wij doen wat we zeggen en maken waar wat we beloven. We maken de alle kosten transparant en inzichtelijk. Geen kleine lettertjes in contracten en geven duidelijk aan wat de klant bespaart. Zo willen we ons onderscheiden. Misschien groeien wij daardoor langzamer, maar we bouwen wel loyaliteit op bij de mensen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

,,De energiemarkt is enorm in beweging. Wij zitten ook in projectontwikkeling – het aanleggen van parken – en dat kost heel veel geld. Dan moet je een partij achter je hebben met kapitaal.” Dat is ENVIEM. Carlo: ,,Eén windmolen kost bijvoorbeeld tien miljoen euro. Wij kruipen steeds meer omhoog naar de bovenkant van de energiemarkt. Zijn in staat om steeds grotere klanten aan te trekken, zoals landelijk opererende bouwbedrijven en retailers. Zij vragen ook welk moederbedrijf erachter zit. Om te weten of die kapitaalkrachtig genoeg is. Zodat, wanneer er iets gebeurt in de energiemarkt, de financiële buffer groot genoeg is om pieken in de prijzen te kunnen opvangen.”

Hezelaer Energy vertolkt in haar branche de rol om partijen ‘aan elkaar te knopen’. Pim: ,,Je hebt elkaar nodig om duurzame ambities te verwezenlijken. Individueel gaat het niet lukken. Het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld een groot dakoppervlak en dus veel mogelijkheden om met zonnepanelen aan de slag te gaan, terwijl ze een lage energievraag hebben. Het is goed mogelijk dat de buurman met een grotere energievraag deze mogelijkheid niet heeft. Door een verbindende rol te vervullen kunnen we kunnen we de kosten en de opbrengsten eerlijk verdelen.”

Exclusieve aanbieding voor ondernemend Edam-Volendam:

Word klant bij Hezelaer Energy, dan betaal je het eerste jaar geen vastrecht!

Bezoek de website: https://www.hezelaer.nl/ondernemendedamvolendam/

Ondernemers die zich binnen drie maanden aansluiten maken kans op twee VIP-kaarten voor de Formule 1 in Zandvoort 2024.