Loop je mee, of loop je door?

De start van de Kruiswegwandeling is in de Sint Vincentiuskerk. Het eindpunt is De Groene aan de Haven. We nodigen u van harte uit tijdens de wandeling kennis te maken met verhalen van mensen, ook uit onze eigen Volendammer gemeenschap, die vertellen over wat het is een kruis te moeten dragen. Om u verder op weg te helpen zijn meer teksten en muziek toegevoegd. Via QR-codes kunt u ze oproepen. In een paar podcast-uitzendingen praat Jan Dulles met mensen over thema’s uit het passieverhaal. Ga naar Spotify en zoek: podcast Statiegeld Kruiswegwandeling 2024 Volendam.